Nick Carter, dos Backstreet Boys, volta a ser acusado de agressão sexual nos Estados Unidos; entenda

Entenda o caso

Mulher afirma ter sido abusada mais de uma vez

Defesa contesta as denúncias

Histórico de acusações

Em resposta às acusações, Carter entrou com um processo contra Melissa e Shannon no ano passado. A ação acusa as duas mulheres de orquestrarem uma campanha para difamar o cantor, se aproveitando do movimento #MeToo .

Quem é Nick Carter?

Com hits como I Want It That Way, As Long As You Love Me e Everybody (Backstreet's Back), a boy band vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.