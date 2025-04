"Masturbação é uma terapia": Vera Fischer cita prazer sexual aos 73 anos

Atriz participou do quadro "Pode Perguntar" do "Fantástico". Callanga/Amarelo Urca / Divulgação

Vera Fischer surpreendeu ao falar abertamente sobre sua vida pessoal durante a estreia do quadro Pode Perguntar, exibido no Fantástico do último domingo (27).

Aos 73 anos, a atriz abordou temas delicados como prazer sexual, dependência química e os altos e baixos do casamento com o ator Felipe Camargo, que durou de 1988 a 1995.

No quadro, que promove o encontro entre pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e famosos, Vera respondeu sem rodeios a uma série de perguntas feita pela plateia.

Ao relembrar o período em que enfrentou problemas com drogas, ela destacou o apoio incondicional dos filhos, Rafaella e Gabriel, durante o tratamento contra a dependência química.

— Minha filha ficou muito preocupada. Ela armou um esquema de me mandar para Argentina para ser internada num lugar onde as pessoas aqui não pudessem interferir. Fui muito bem tratada lá — contou, ainda citando um bilhete do filho pedindo para "se cuidar e ficar sempre linda".

Passado conturbado e superação

Ao falar sobre a juventude e o casamento com Felipe Camargo, Vera admitiu que foi nesse período que começou a usar drogas.

Segundo ela, apesar de muitos momentos felizes, a relação também teve conflitos marcados por ciúmes e imaturidade.

— Fomos muito felizes. É que tem casamentos que acabam… E eu me envolvi com drogas? Sim, mas também quem já não se envolveu com drogas lícitas, ilícitas, bebidas e coisas mais pesadas? Tem gente que morre, infelizmente, mas não foi o meu caso porque também não foi tão intenso assim. A cocaína é uma coisa que dá um poder para a pessoa, a pessoa se sente muito poderosa — relatou a atriz.

Sexualidade e autoestima

Quando questionada se ainda fazia sexo atualmente, a resposta foi direta e natural:

— Eu tô com 73 anos. Sabe como eu faço sexo? Comigo mesma. Já ouviu falar em masturbação? É ótimo, é uma terapia maravilhosa. Você não precisa do outro. Gosto muito de saber de mim, de gostar de mim — afirmou.

A atriz também comentou o incômodo que sentia ao ser tratada como "deusa" no auge de sua carreira:

— Nunca me fez bem o endeusamento. Era tudo muito excessivo — declarou, referindo-se ao apelido que ganhou após interpretar a personagem Jocasta na novela Mandala, da Globo.