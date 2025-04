Mariana Rios desabafa sobre dificuldades para engravidar: "Todo o processo foi jogado fora"

Mariana Rios tem 39 anos. Instagram / @marianarios / Reprodução

A atriz Mariana Rios chamou atenção ao compartilhar um vídeo falando sobre a dificuldade de engravidar. Na primeira publicação, ela detalhou uma conversa que teve com o médico responsável pelo tratamento.

— Acabei de receber uma ligação do meu médico, doutor João. A gente tinha conseguido um número muito bom de embriões — destaca a atriz, emocionada (confira abaixo).

Após a manifestação, Mariana recebeu mensagens de apoio de amigos, familiares e fãs. No post, ainda escreveu um texto sobre esperança e "aceitação" no processo de inseminação artificial que está realizando com o namorado, Juca Diniz.

"Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no Basta Sentir Maternidade com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento, existe apenas uma palavra: aceitação. E é com ela que sigo agora", escreveu ela.

Dividindo a jornada de "tentante"

Em novo vídeo, publicado nesta quinta-feira (24), Mariana deu detalhes sobre o processo de Fertilização In vitro (FIV) e mencionou as tentativas frustradas.

Ela contou que, inicialmente, acreditava que seria um processo simples, já que era saudável e sem vícios. Contudo, na primeira tentativa, apenas um óvulo foi considerado viável. Na segunda, nenhum.

Mesmo com as frustrações, ela seguiu em frente e, em uma nova tentativa, nove embriões foram formados. Mais tarde, descobriu que nenhum deles era bom o suficiente para uma gestação.

— Tudo o que eu fiz até agora, todas as coletas, todas as injeções, todo o processo, foi jogado fora. Eu volto à estaca zero. E aí vem a vida e te pergunta: "Você aceita juntar os seus caquinhos e recomeçar?" E nesse momento eu tinha dois caminhos: "não quero mais passar por isso, jogo a toalha" ou "sim, aceito o recomeço" — desabafou.