Marcello Novaes anuncia fim do namoro com Saory Cardoso; término ocorreu após procedimento estético, segundo ela

O ator Marcello Novaes está solteiro. Aos 62 anos, ele confirmou o fim do relacionamento com a influenciadora Saory Cardoso, 29, durante a festa de lançamento da novela Dona de Mim , próxima trama das 19h da TV Globo .

— Estou muito focado no meu trabalho , meu foco é trabalhar bastante, cuidar muito da saúde. É difícil fazer uma novela e poder cuidar da saúde. Mal tenho tempo para fazer os exercícios que estava acostumado a fazer. Está um pouco apertado para mim , não gosto, mas faz parte do meu trabalho. O ritmo é assim mesmo, ainda mais de um protagonista — declarou.

Desabafo de Saory nas redes

Histórico do casal

"Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né? A vida acontece no offline", disse.