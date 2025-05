Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam gravidez três meses após perderem bebê

Maíra Cardi e Thiago Nigro estão casados desde 2023. Reprodução / @mairacardi Instagram

A influenciadora digital Maíra Cardi, 41 anos, anunciou neste sábado (26) que está grávida do marido Thiago Nigro, 34, também conhecido como Primo Rico nas redes sociais. A novidade foi compartilhada ao público por meio de publicações no perfil do Instagram de Maíra.

Nas imagens, a influenciadora aparece ao lado do companheiro e da filha, Sophia, seis, durante uma viagem às Bahamas. Além da menina, a influenciadora é mãe de Lucas, de 24 anos.

"Estamos grávidos. Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas! Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei", escreveu Maíra em uma das postagens.

Em outro compartilhamento, ela escreveu uma mensagem religiosa.

"Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra".

A nova gravidez vem a público três meses após a influenciadora perder o bebê que esperava com o marido. Maíra estava com oito semanas e dois dias de gestação quando, após sentir fortes cólicas e ter um sangramento, descobriu que o coração do feto havia parado de bater.