Leo Dias é internado em UTI de São Paulo com quadro de pneumonia; entenda as causas da doença

Jornalista foi hospitalizado na última quinta-feira (3) com um quadro de pneumonia.

O jornalista Leo Dias, 49 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D’Or, na zona oeste de São Paulo.

Ele foi hospitalizado na última quinta-feira (3) com um quadro de pneumonia , segundo boletim médico divulgado no último domingo (7).

Segundo nota oficial publicada nas redes sociais, o quadro clínico do jornalista evolui de forma favorável , nos cuidados da equipe da cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar e, conforme o boletim, ele deve receber alta nas próximas 48 horas.

"Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação" informou a equipe médica em comunicado.

Internação ocorreu após férias

Nas redes sociais, Leo Dias comentou que a pneumonia pode ter sido consequência de um desgaste físico após uma viagem de 12 dias pela Ásia e pela cobertura do Luan City Festival , turnê do cantor Luan Santana, que teve passagem recente por São Paulo.

Apesar da internação em UTI, o jornalista está consciente e apresenta bom estado geral de saúde, segundo os médicos. Ele segue sob tratamento com antibióticos e acompanhamento clínico, conforme o g1 .

Quem é Leo Dias?

Conhecido pela atuação no jornalismo de celebridades, Leo Dias começou a carreira ainda nos anos 1990.

O que é pneumonia?

A pneumonia é uma infecção respiratória aguda mais comumente causada por vírus ou bactérias. Pode desencadear de doenças leves a potencialmente fatais em pessoas de todas as idades.

É transmitida por meio do contato direto com pessoas infectadas. As vacinas ajudam a prevenir a condição.