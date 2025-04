Leo Dias deixa o hospital após cinco dias de internação em UTI para tratar pneumonia

Leo Dias seguirá para sua casa, no estado de Pernambuco. Instagram / @leodias / Reprodução

Após cinco dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D'Or, em São Paulo, Leo Dias recebeu alta na terça-feira (8). O jornalista deu entrada na unidade na quinta-feira (3), para tratar um quadro de pneumonia.

A informação foi confirmada pelo SBT, onde o jornalista apresenta o programa Fofocalizando. Conforme a emissora, ele deve seguir para sua residência em Pernambuco.

"Notícia boa! O apresentador Leo Dias recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (08) após ser internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, devido a um quadro de pneumonia. O comunicador já está a caminho de sua residência, no estado de Pernambuco. Segundo o hospital, Leo Dias continuará sendo acompanhado ambulatorialmente", diz a nota publicada no Instagram.

No entanto, a emissora não deu detalhes sobre o retorno do apresentador à programação.

Cinco dias na UTI

Popular por cobrir assuntos referentes aos famosos, Leo Dias foi internado na última quinta-feira. Aos 49 anos, o jornalista ficou cinco dias na UTI para tratar um quadro de pneumonia, mas evoluiu de forma favorável.

"Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação" informou a equipe médica em comunicado divulgado durante a permanência no hospital.

O que é pneumonia?

A pneumonia é uma infecção respiratória aguda mais comumente causada por vírus ou bactérias. Pode desencadear de doenças leves a potencialmente fatais em pessoas de todas as idades. É a maior causa infecciosa de morte infantil no mundo. As informações são da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para entender os problemas da doença, lembre-se de que os pulmões são constituídos por pequenos sacos chamados alvéolos, que se enchem de ar quando uma pessoa saudável respira. Quando um indivíduo tem pneumonia, os alvéolos ficam cheios de pus e líquido, o que torna a respiração dolorosa e limita a ingestão de oxigênio.

É transmitida por meio do contato direto com pessoas infectadas. As vacinas ajudam a prevenir a condição.

Sintomas da pneumonia

Dependendo da gravidade da pneumonia, os sintomas podem incluir:

Tosse

Falta de ar

Febre, sudorese e calafrios

Fadiga

Dor no peito

Náusea, vômito ou diarreia

Confusão, especialmente em adultos mais velhos

Tratamento da pneumonia

A pneumonia pode ser tratada com antibióticos, se for bacteriana. A maioria dos casos de pneumonia requer antibióticos orais.

A hospitalização é recomendada apenas para casos graves de pneumonia. Descanso e bastante hidratação também podem ajudar as pessoas infectadas a se recuperarem mais rapidamente.

Como reduzir o risco de pneumonia

Pessoas de todas as idades podem reduzir o risco de pneumonia seguindo as seguintes recomendações: