Jean-Claude Van Damme é acusado de ter relações com vítimas de tráfico sexual; entenda

Van Damme teria recebido as vítimas como um "presente" em um evento em Cannes, na França,

O ator belga Jean-Claude Van Damme , 64 anos, foi acusado de ter relações sexuais com mulheres romenas vítimas de tráfico humano .

A acusação faz parte de uma investigação que ocorre na Romênia desde 2020 sobre organizações criminosas envolvidas em exploração sexual. As informações são da Antena 3 , afiliada romena da CNN.

Segundo a denúncia, uma das vítimas relatou aos promotores que Van Damme recebeu as mulheres como um "presente" em um evento em Cannes, na França. Além disso, ele teria conhecimento da situação de vulnerabilidade delas.

Agora, as autoridades aguardam autorização do Tribunal Superior de Cassação da França para avançar com o processo legal.