Apesar do diagnóstico, Dane afirmou que a doença não tem impactado sua rotina profissional.

De acordo com o ator, ele continuará com sua rotina de trabalho e em breve retornará ao papel de Carl Jacobs, em Euphoria. Danes também pediu privacidade para enfrentar o momento delicado junto à família. Ele é casado com Rebecca Gayheart, e juntos são pais de duas filhas, de 15 e 13 anos.