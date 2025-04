Declaração de Fernanda Lima sobre traição divide opiniões nas redes sociais; entenda

Fernanda Lima costuma dividir aspectos da vida pessoal com o público.

Uma revelação de Fernanda Lima durante entrevista repercutiu na internet durante o final de semana. A apresentadora admitiu já ter traído antigos namorados , após ela mesma ser alvo de uma infidelidade no primeiro relacionamento.

— Eu virei uma traidora de homens . Eu me atraía, eu traía, entendeu? Sem culpa nenhuma — confessou a gaúcha ao podcast terapiRa , do perfil SHE_Talks — Como fizeram comigo, eu fiquei marcada por isso, eu entendi que não podia confiar nos homens. Então, eu traía numa boa.

Fernanda atribuiu as atitudes a uma sensação de insegurança e de necessidade de autoafirmação.

— Tinha a questão do querer, da aventura, da excitação , da traição. E tem também uma coisa de uma insegurança e se provar para si mesma — completou.

Comportamento teria ficado para trás

Recentemente, Fernanda afirmou não sentir ciúmes do marido .

— Não sou ciumenta. Se for ciumenta, nem acordo, nem saio de casa — disse, no programa Provoca, da TV Cultura — Não queremos botar em risco tudo o que construímos e o que ainda temos para fazer. Então, a gente se respeita . Eu não fico querendo saber nada e espero não saber.

— A idealização romântica é para quem assiste, e não para quem vive. Eu e o Rodrigo somos um casal de carne e osso . Seremos um casal enquanto for bom pra gente e para nossa família — garantiu.

Repercussão

As declarações sinceras de Fernanda Lima não demoraram para esquentar o debate sobre traição na internet. Na publicação do podcast, no Instagram, internautas compartilharam opiniões divididas.