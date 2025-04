Conheça Michael Polansky, noivo de Lady Gaga, que pode vir ao Brasil com a cantora

Polansky mantém uma relação discreta com a artista desde 2020, raramente aparece em público, mas costuma acompanhá-la em grandes momentos. Instagram / @ladygaga / Reprodução

Lady Gaga chega nesta segunda-feira (28) ao Brasil para o aguardado show gratuito que fará no próximo sábado (3), em Copacabana, no Rio de Janeiro. A vinda da estrela alimentou uma dúvida entre os fãs sobre a presença de Michael Polansky, o noivo da cantora.

O empresário, que mantém uma relação discreta com a artista desde 2020, raramente aparece em público, mas costuma acompanhá-la em grandes momentos.

Lady Gaga fará o seu retorno ao Brasil. Sua primeira vez no país foi em 2012, quando ela fez um show no Rio de Janeiro. Em 2017, ela estava confirmada como atração do Rock in Rio, mas enfrentou problemas de saúde e acabou sendo substituída pelo Maroon 5.

Quem é Michael Polansky?

Formado em matemática aplicada e ciências da computação pela Universidade de Harvard, Polansky é um nome conhecido no mundo dos negócios e da filantropia.

Ele trabalha ao lado de Sean Parker, cofundador do Napster e do Facebook, e preside o Parker Institute for Cancer Immunotherapy, nos Estados Unidos. Sua fortuna é estimada em aproximadamente US$ 600 milhões (cerca de R$ 3,3 bilhões).

O envolvimento com causas sociais foi um dos pontos de conexão entre ele e a cantora. A mãe da cantora, Cynthia Germanotta, que lidera a Born This Way Foundation — ONG criada ao lado da filha para apoiar a saúde mental dos jovens —, conheceu Polansky em atividades filantrópicas e apresentou os dois.

— Acho que acabei de conhecer seu marido — contou Cynthia à filha, segundo a própria artista revelou em entrevista à revista Vogue, em 2024.

Relacionamento discreto e projetos em comum

O relacionamento entre a artista e Polansky foi oficializado publicamente em 2020, quando ela compartilhou nas redes sociais uma selfie com o então namorado.

Desde então, a dupla manteve uma postura reservada, com raras aparições públicas e poucas postagens conjuntas — quase sempre publicadas apenas por Lady Gaga, já que Polansky prefere manter uma vida privada.

Além do vínculo afetivo, os dois compartilham interesses profissionais. Trabalharam juntos em ações de apoio a vítimas da pandemia de Covid-19 e atuam em diversas causas humanitárias.

Em abril de 2024, durante uma escalada romântica, Polansky pediu a cantora em casamento.

— Nós escalamos até o topo, tiramos algumas fotos e aí descemos. E aí nós estávamos voltando e conversando... e ele queria saber se estava tudo bem me pedir em casamento antes de fazer o pedido (com anel). Eu disse tipo: "Sim! Está tudo muito bem" — contou em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live.

Carreira e parcerias musicais

Embora seja empresário de profissão, Polansky também demonstrou talento no meio artístico ao colaborar com Lady Gaga na composição de músicas como Get Happy, Good Morning, If My Friends Could See Me Now e Oh, When the Saints.

Antes de iniciar o namoro com Lady Gaga, ele teve um relacionamento de sete anos com Lindsay Crouse, editora do The New York Times.

Quando a notícia do romance com a popstar veio à tona, Lindsay chegou a publicar um artigo relatando a experiência de ver seu ex-namorado ganhar os holofotes ao lado de uma das maiores artistas do mundo — sempre de maneira respeitosa.

Planos para o futuro

Em entrevistas recentes, Lady Gaga revelou o desejo de ser mãe. Aos 39 anos, a artista afirmou que sonha em construir uma família ao lado de Polansky, que hoje tem 48 anos.

Romântico à moda antiga, Michael Polansky é descrito como "alguém que gosta de surpreender a noiva com gestos afetuosos e apoio constante".

— Eu simplesmente amo muito meu noivo. Ele é meu melhor amigo. Ele é meu parceiro, e eu sinto que quando você está com seu melhor amigo, tudo muda — declarou à revista People.