Com Trump e Musk na lista de convidados: veja detalhes do casamento de Giulia Be com Conor Kennedy

Connor e Giulia se conheceram em 2022. @giulia Instagram / Reprodução

Faltam menos de oito meses para o casamento da cantora e atriz brasileira Giulia Be com Conor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. A grande festa está marcada para 29 de novembro, em São Paulo. Conforme a data se aproxima, mais detalhes são liberados.

A Paróquia Nossa Senhora do Brasil, no bairro Jardim América, foi escolhida para a cerimônia. Giulia deve usar dois vestidos: um da estilista gaúcha Helô Rocha e outro da dupla estadunidense Cuculelli Shaheen.

Em entrevista para a edição especial The Bridal Affair da Vogue Portugal, dedicada ao universo das noivas, Giulia contou que a cerimônia irá unir as tradições clássicas e os gostos pessoais do casal — uma estátua gigante da Virgem Maria espelhada, remetendo a uma bola de discoteca, está confirmada.

Convidados internacionais

Antes do casamento de fato, em 29 de novembro, o casal terá outra cerimônia, dessa vez no Rio de Janeiro. Mas intimista, a celebração deve contar apenas com os amigos e familiares mais próximos.

A grande festa, em São Paulo, deve incluir convidados de grande peso, principalmente pela origem familiar de Connor. Segundo a Veja, nomes como Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e o bilionário Elon Musk estão na lista.

— Ainda não enviamos os convites oficiais, mas imagino que não tenham agenda. Não será um cerimonial simples. Me pergunto onde cada um vai se sentar, uma vez que se trata de muita gente com afinidades diferentes — contou Giulia à revista.

A cantora também afirmou que o casamento contará com um aparato de segurança especializado, especial para o sogro, Robert Kennedy Jr.

História de romance

A história de amor entre Giulia e Conor iniciou em setembro de 2022, durante uma viagem a Tulum, no México. Na ocasião, foram apresentados pela irmã dele, Kyra.

Giulia contou que a conversa sobre casar começou cedo. Antes da ida de Conor para a guerra da Ucrânia, ele fez um primeiro pedido.

— Disse a ele que tinha certeza de que ele voltaria são e salvo e que poderíamos ter o casamento dos nossos sonhos, fazer tudo certo, com calma. Eu tinha muita fé — declarou.

O pedido oficial foi feito em 2024, em um momento romântico na casa nova do casal em Los Angeles, ao som de Your Song, de Elton John.