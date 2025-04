Carol Peixinho e Thiaguinho revelam sexo do primeiro filho

Casal compartilhou detalhes do chá de bebê nas redes sociais. @carolpeixinho / Instagram / Reproducao

Carol Peixinho e Thiaguinho utilizaram as redes sociais nesta quarta-feira (23) para anunciar o sexo do bebê que estão esperando, com detalhes de um chá realizado para amigos e familiares na última terça-feira (22).

"Ontem tivemos a alegria de descobrir quem é nosso bebê com nossas famílias e amigos. E, claro, viemos compartilhar desse amor e nossa emoção com vocês! Obrigado por tanto carinho! Beijo grande, nós 3!", diz um trecho da legenda do vídeo publicado pelo casal (veja abaixo).

O cantor e a influenciadora contaram aos fãs que terão um menino:

"O amor cresceu, se multiplicou, e agora tem NOME", escreveu Carol.

— Vem, Bento! — comemoraram.

A descoberta foi em uma espécie de "caça ao tesouro", em que os papais precisavam encontrar presentes espalhados pela casa.

Ao final, eles leram uma carta, guardada dentro de uma caixa. Thiaguinho, então, apertou um spray na cor verde, sinalizando que é um menino.

Anúncio da gravidez

No final de março, Carol Peixinho anunciou que ela e Thiaguinho estavam à espera do primeiro filho do casal. Na ocasião, eles compartilharam um ensaio fotográfico nas redes sociais para contar a novidade.

O casal

Thiaguinho e Carol tornaram o relacionamento público em fevereiro de 2022. Desde então, eles dividem a rotina entre São Paulo e Salvador, onde a família da baiana vive. Carol, inclusive, acompanha o músico durante as apresentações.

Quem é Carol Peixinho?

Carol ficou conhecida por participar do Big Brother Brasil 19. A baiana, natural de Salvador, foi até a final do programa e terminou em terceiro lugar.

Depois do reality, a influencer passou a produzir conteúdos sobre bem-estar e vida fitness nas redes sociais. Carol também participou do reality show No Limite, em 2021.