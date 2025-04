Ana Maria Braga se casa com o jornalista Fábio Arruda em São Paulo

Fábio Arruda e Ana Maria Braga se conheceram nos bastidores da TV Globo. @anamariabragaoficial Instagram / Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga, 76 anos, se casou com o jornalista Fábio Arruda, 54, em uma cerimônia intimista, realizada na última sexta-feira (4) na casa da comunicadora, em São Paulo.

Conforme a Quem, a união foi oficializada na presença de cerca de 50 convidados. Entre eles, estiveram presentes familiares e amigos, como Eliana, Luciano Huck e Angélica, Sabrina Sato e Nicolas Prattes, além de Xuxa Meneghel, Tati Machado e Gil do Vigor.

Até o momento, Ana Maria Braga e Fabio Arruda não compartilharam registros da celebração nas redes sociais. Detalhes da festa foram divulgados pela imprensa e por amigos por meio de publicações na web.

Embora não tenha compartilhado imagens de seu casamento intimista nas redes sociais, Ana Maria fez questão de celebrar a sua união com bom humor durante as gravações do "Mais Você".

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo em que jogava um buquê para que a equipe do programa disputasse quem pegaria primeiro as flores.

Informações da Folha de S.Paulo apontam que a união seguiu o estilo judaico. Além disso, a apresentadora do Mais Você escolheu um vestido mais colorido e com decote, assinado pela estilista Lethicia Bronstein. Já o noivo, optou por um terno rosa-bebê.

Início da relação

Ana Maria Braga e Fábio Arruda estão juntos desde 2022. Eles se conheceram nos corredores da TV Globo. O jornalista já atuou em diferentes programas da emissora, inclusive, no Mais Você.

Em participação no programa Altas Horas, Ana Maria contou que se apaixonou a primeira vista pelo atual marido.

— Na pandemia, eu vim para São Paulo. Aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar — revelou a comunicadora.

Este é o quinto casamento da apresentadora. O primeiro foi com o economista Eduardo de Carvalho, entre 1980 e 1992, com quem teve dois filhos: Mariana, 41 anos, e Pedro Maffeis, 40. Depois, a apresentadora se uniu com Carlos Madrulha, entre 1997 e 2002. Posteriormente, se relacionou com Marcelo Frisoni, entre 2005 e 2013, e com o francês Johnny Lucet, entre 2019 e 2021.