Amanda Bynes, estrela mirim dos anos 2000, cria perfil no OnlyFans

A atriz Amanda Bynes, conhecida por protagonizar sucessos como O Mundo de Amanda (1999), Tudo que Uma Garota Quer (2003) e Ela é o Cara (2006), anunciou na última terça-feira (15) que criou uma conta no OnlyFans.

Em publicação nos stories do Instagram, a artista de 39 anos informou que pretende usar o perfil para se comunicar com os fãs. A assinatura tem custo mensal de US$ 50, cerca de R$ 293 em conversão direta.

Ela afastou a possibilidade de compartilhar conteúdos eróticos na plataforma. A atriz tem mantido um perfil discreto desde que se afastou da atuação, embora tenha se envolvido em polêmicas.

"Aviso: estou no OnlyFans para conversar com meus fãs por mensagem direta. Não postarei nenhum conteúdo obsceno. Estou animada para participar", escreveu Amanda na rede social.

Quem é Amanda Bynes?

Amanda começou a carreira ainda criança, aos sete anos, em comerciais de TV. Ganhou fama nacional com apenas nove, quando integrou o elenco do programa All That (1994), da Nickelodeon.

Aos 13, passou a protagonizar O Show de Amanda, atração que a tornou um ícone da geração 2000.

Ainda jovem, a carreira no cinema decolou com comédias de sucesso. Em 2005, chegou a ser eleita pela Forbes como a quinta atriz mais bem paga do mundo com menos de 21 anos.

Polêmicas

Amanda foi internada pela primeira vez em uma clínica psiquiátrica em 2013, após ser diagnosticada com transtorno esquizoafetivo.

O brilho, no entanto, foi ofuscado por uma série de escândalos envolvendo uso de drogas, prisões e surtos públicos.

Amanda foi internada pela primeira vez em uma clínica psiquiátrica em 2013, após ser diagnosticada com transtorno esquizoafetivo.

Nesse mesmo período, sua mãe assumiu a tutela legal da atriz, que durou até 2022.

Um ano depois, Amanda voltou a ser internada involuntariamente após ser encontrada caminhando nua por uma rua de Los Angeles.

Carreira de manicure

Longe das telas, a ex-atriz tem investido em novos caminhos. Em 2024, ela revelou que havia retornado à escola para concluir a formação como manicure, para atuar em salões de beleza.

Amanda também chegou a lançar um podcast no Spotify e afirmou recentemente estar trabalhando em um projeto de exposição de arte e roupas em parceria com o estilista Austin Babbitt.

Seu último trabalho no cinema foi no longa A Mentira (2010), ao lado de Emma Stone. Na época, Amanda tinha 24 anos e anunciou aposentadoria da atuação pelas redes sociais, dizendo que não amava mais a profissão.

O que é o OnlyFans?

Criado em 2016 no Reino Unido, o OnlyFans é um site de assinatura onde criadores de conteúdo podem compartilhar publicações exclusivas com seus seguidores.

Plataforma é conhecida pela assinatura de conteúdo erótico.

A plataforma ficou conhecida por abrigar perfis voltados à pornografia, mas também é utilizada por artistas, atletas, chefs e influenciadores de diversas áreas.