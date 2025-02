Quem é o filho de Michael Jordan preso por posse de drogas e embriaguez ao volante

Vídeos divulgados pelo site TMZ mostram Marcus alterado e discutindo com os policiais no momento da abordagem.

Liberado após pagamento de fiança

Quem é Marcus Jordan?

Filho do astro do Chicago Bulls, Marcus Jordan é ex-jogador de basquete universitário e atuou pela Universidade da Flórida Central (UCF) entre 2009 e 2012.

Fora das quadras, ele ficou conhecido pelo envolvimento com o mercado de calçados esportivos e pela relação com Larsa Pippen , ex-mulher de Scottie Pippen, ex-companheiro de Michael Jordan no Chicago Bulls.

O casal namorou entre 2022 e 2024 e chegou a participar do reality The Traitors. Nos últimos meses, Marcus foi visto com Nicole Murphy, ex-esposa do ator Eddie Murphy.