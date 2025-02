Quem é a filha de Heloísa Périssé que viralizou com a música "Trap do Trepa Trepa"

Heloísa Périssé e a filha, Luísa Périssé. YouTube / Meu Ritual / Reprodução

Um vídeo da atriz Heloísa Périssé com a filha viralizou nas redes sociais nesta semana. Na filmagem, a atriz fica aparentemente constrangida enquanto Luísa, sua primogênita, canta o Trap do Trepa Trepa.

— Ela quer lançar essa música, ela quer acabar com tudo que eu construí até hoje — brincou Heloísa após a apresentação da música da filha no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa.

"Tu não gosta de mim? Tepa/ Diz que não é minha fã? Tepa/ Unha de fibra, whisky, Red Bull/ Calcinha de fita enfiada no/ Trepa trepa, é o trap do trepa trepa", cantou Luísa Périssé. No programa, ela explica que "Tepa" é abreviação de "Até parece".

O viral rendeu comparações entre a jovem de 25 anos e a personagem Tati, criada e interpretada por Heloísa no cinema e no teatro.

Quem é Luísa Périssé?

Heloísa Périssé e Lug de Paula foram casados por quase 10 anos. @heloisaperisse Instagram / Reprodução

Luísa é fruto do relacionamento de Heloísa Périssé com Lug de Paula. Em 2023, ela gerou uma onda de surpresa entre os seguidores do Instagram ao publicar fotos dos pais. Muitos não sabiam que ela é filha do ator que deu vida ao Seu Boneco, personagem da Escolinha do Professor Raimundo.

Os avós paternos de Luísa são o comediante Chico Anysio e a atriz Nancy Wanderley. Durante a gravação do Pé no Sofá Pod, Heloísa comentou sobre a veia cômica da filha.

— Luísa não teve como não ser uma comediante. Ela é neta de Chico Anysio com Nancy Wanderley. Nancy foi uma grande estrela, foi ela quem descobriu Chico Anysio — afirmou ela.

Luísa tem 25 anos e é atriz, assim como os pais e avós. Ela estreou na TV em 2008, interpretando a personagem Nina na novela Casos e Acasos. Em 2012, atuou ao lado da mãe em Diário de Tati. Luísa também participou dos programas Desencontro de Gerações, Os Espetaculares (2020) e Sem Filtro (2023), da Netflix.

Assista ao momento da cantoria: