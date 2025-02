Hunter Schafer diz ter gênero alterado para masculino no passaporte após decisão de Trump

Hunter Schafer está identificada como uma pessoa do gênero masculino no passaporte.

Conhecida pelo trabalho em Euphoria, a atriz norte-americana Hunter Schafer revelou nesta sexta-feira (21) que está identificada com o gênero masculino em um novo passaporte. Hunter é uma mulher trans e desabafou sobre o ocorrido no TikTok.

O republicano tomou posse em janeiro, e assinou ato executivo no qual apenas as definições de gênero masculino e feminino são aceitas. O político também orientou agências federais a não promoverem o conceito de "transição de gênero" .

Hunter destacou sua posição de relativo privilégio , e ponderou sobre como todas as pessoas trans estão sujeitas a isso no novo governo.

A artista declarou que não se importa com a letra "M" no documento — indicando o gênero masculino —, mas, mesmo assim, lamenta o caso. Para ela, a medida tornará sua vida mais difícil e gerará situações desconfortáveis. Por fim, ela se solidarizou com outras pessoas que devem enfrentar o mesmo problema.

— Eu realmente não me importo que tenham colocado um "M" no meu passaporte. Isso não muda realmente nada sobre mim ou sobre minha transição, no entanto, isso torna a vida um pouco mais difícil — afirmou. — E pensando em outras mulheres trans ou outras pessoas trans para as quais isso pode estar acontecendo — relatou.