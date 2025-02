Do moicano ao "nevou": relembre cortes de cabelo marcantes de Neymar

Na volta ao Santos, astro utilizou um moicano mais baixinho. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar está de volta ao futebol brasileiro. Além do talento nos gramados, outra característica que sempre acompanhou a trajetória do craque é a variedade de cortes de cabelo.

Na reestreia, que aconteceu na última quarta-feira (5), quando o atacante entrou em campo pelo Santos no empate contra o Botafogo-SP no Paulistão, ele ostentou um discreto moicano, feito especialmente para o jogo. O corte repercutiu com torcedores:

Desde o início da carreira, Neymar chama atenção com penteados ousados. Do clássico moicano ao cabelo descolorido, passando por visuais mais discretos e até cores vibrantes, o jogador transformou o próprio estilo em tendência entre torcedores e outros atletas.

Relembre alguns cortes de cabelo do Neymar

Zero Hora separou os cortes mais marcantes da carreira do camisa 10:

O clássico moicano

O moicano foi o penteado que mais marcou a imagem de Neymar no início da carreira. Com as laterais raspadas e o topo alongado, ele adotou diferentes variações do estilo, desde versões mais curtas até versões espetadas e descoloridas. O corte virou febre entre crianças e adolescentes nos anos 2010.

Pontas douradas

Junto ao moicano, o craque também adotou luzes nas pontas do cabelo. Kazuhiro Nogi / AFP

Ainda nos tempos de Santos, o moicano ganhou um toque especial: as pontas descoloridas em loiro dourado. O estilo foi amplamente copiado por jovens torcedores e se tornou um dos cortes mais icônicos do jogador.

Mop top e cabelo cacheado

Ao longo dos anos, Neymar também apostou em um visual mais natural, deixando os fios cacheados à mostra. Em algumas ocasiões, optou pelo chamado "mop top", corte volumoso que remete aos anos 1960.

Faux-hawk e headband

Já no Barcelona e no PSG, Neymar experimentou variações do moicano, como o faux-hawk, que mantém os fios do topo mais longos sem raspar totalmente as laterais. Em algumas ocasiões, usou uma faixa na cabeça (headband) para manter o cabelo no lugar durante as partidas.

Cabelo colorido

Outra mudança ocorreu quando Neymar apostou em um tom de mel para os fios. Mais tarde, no PSG, ousou ainda mais ao pintar o cabelo de rosa, visual que gerou grande repercussão na época. Para completar os "tons" ele também usou o clássico "nevou", descolorindo suas madeixas.

Cabelo raspado

Além dos visuais mais chamativos, Neymar já utilizou o cabelo raspado. Josep Lago / AFP

Embora tenha experimentado cortes mais extravagantes, Neymar também teve fases de visual minimalista. Em algumas ocasiões, apareceu com o cabelo raspado.

Moicano baixinho

Neymar atualmente ostenta um moicano mais tímido. Raul Baretta / Divulgação Santos F.C.