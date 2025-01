"Vestida para funeral" e "O Conto da Aia": looks de Melania e Ivanka na posse de Trump repercutem nas redes sociais

Melania e Ivanka Trump durante a posse de Donlad Trump. Chip Somodevilla / Angela Weiss / AFP

Na posse de Donald Trump, na segunda-feira (20), os looks da esposa e da filha do presidente, Melania e Ivanka, chamaram atenção e viraram assunto em redes sociais. Enquanto Melania optou por conjunto de lã azul marinho com um chapéu estruturado, Ivanka vestiu um traje verde-escuro, que rendeu comparações inusitadas.

Os looks dividiram opiniões, renderam memes e também foram comparados com vestimentas anteriores de ambas. Confira abaixo imagens da posse e a repercussão que os visuais tiveram online:

O chapéu de Melania

O look mais comentado foi o da primeira-dama. Para a posse, Melania optou por um conjunto azul-marinho criado pelo estilista Adam Lippes. O visual era complementado pela peça que roubou a cena na posse: o chapéu.

Desenhado pelo chapeleiro Adam Lippes, o acessório cobria quase completamente os olhos de Melania. Em função da cor escura e da sobriedade do visual, a produção foi comparada com uma vestimenta fúnebre.

"Parece que Melania está apropriadamente vestida para o funeral da América hoje", afirmou um internauta.

Também foram traçadas comparações com o look que ela havia usado na primeira posse do marido, em 2016. Na ocasião, a modelo vestiu um conjunto azul-claro, em visual inspirado por Jackeline Kennedy.

"Melania parece estar vestida para um funeral. Contraste gritante com seu visual na inauguração de 2016", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

O chapéu também rendeu comparações bem humoradas com Michael Jackson, o rei do pop:

"Seria irado se Melania começasse a fazer o moonwalk", brincou um internauta. Para outros, o look foi uma escolha certeira, adequada para a ocasião: "Estou sem palavras. Melania está impecável".

O conjunto de Ivanka

A roupa da empresária gerou comparações com a personagem Serena Joy, da série O Conto da Aia, nas redes sociais.

Na trama, inspirada no livro homônimo de Margaret Atwood, os Estados Unidos são transformados em Gilead, uma república totalitária na qual as mulheres são proibidas de trabalhar, possuir conta bancária e transitar sem autorização dos maridos.

O verde, na história do livro, é a cor utilizada pelas esposas submissas dos líderes da nação.

"Ivanka Trump entregando Serena Joy Waterford. Bem-vindo a Gilead, eu acho", escreveu um internauta.

Essa não é a primeira vez que o look de Ivanka gera comparações com a personagem. Em compilado de fotos publicado em 2021, uma usuária do X (antigo Twitter) já havia destacado as similaridades entre as roupas de ambas.

"Ivanka já se vestiu como as esposas de comandantes em 'O Conto da Aia'. Mais de uma vez", afirmou.

No Brasil, o público também comentou a escolha. Para alguns, a intenção com o look de Ivanka é mandar uma mensagem.

Apesar das críticas e comparações com a série, houve também quem elogiasse a escolha da filha de Trump.

"A feminilidade graciosa de Ivanka", chamou a atenção de alguns internautas.

Afastamento da política

Durante o primeiro mandato de Trump, entre 2016 e 2020, Ivanka atuou como conselheira política do pai. Ela também atuou na campanha para reeleição em 2020. Na ocasião, Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden. Depois disso, Ivanka deixou Washington, e anunciou que não pretende retornar para a política.

"Amo muito meu pai. Dessa vez, escolho priorizar meus filhos pequenos, e a vida privada que estamos criando como família. Eu não pretendo me envolver na política", afirmou a empresária em uma publicação no Instagram feita em 2022, após o pai anunciar a terceira campanha presidencial.

Conforme a CNN dos Estados Unidos, a decisão também foi influenciada pelo fato de que Jared Kushner, marido da empresária, foi diagnosticado com um câncer na tireoide em 2019. Em 2022, a AFP noticiou que ele passou por uma segunda cirurgia para remoção de um tumor no local.