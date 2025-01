Lista de influenciadores: Malu Borges e outros famosos se pronunciam sobre planilha com avaliações de trabalhos

Álvaro, Malu Borges e Rafael Uccman se pronunciaram sobre o caso. @alvxaro / @maluborgesm / @rafaeluccman / Reprodução

Na quinta-feira (23), uma planilha com avaliações de trabalhos de influenciadores brasileiros viralizou nas redes sociais. O documento, supostamente feito por profissionais do mercado publicitário, foi comentado pelos famosos citados no caso.

Nomes como Malu Borges, Álvaro e Rafael Uccman, que receberam menções negativas no documento, buscaram se defender nas redes sociais e comentaram sobre os relatos fornecidos na planilha viral.

Quem se pronunciou sobre a planilha de influenciadores

Abaixo, confira o que disseram alguns criadores de conteúdo sobre o caso:

Malu Borges

Malu Borges falou em conta no TikTok sobre as avaliações que recebeu na planilha. @maluborgesm / Instagram / Reprodução

Conhecida pelos looks impactantes, Malu foi uma das influenciadoras mais citadas nos relatos. Ela recebeu críticas por supostamente não aceitar ajustes no trabalho, além de não seguir as indicações dos contratantes para publicidades.

Relato sobre Malu Borges. X / Reprodução

Malu concordou com algumas críticas, e afirmou ter dificuldade em fazer seu conteúdo encaixar com a imagem e necessidades das marcas. Ela agradeceu as avaliações, e afirmou que usará isso para pensar.

— Para mim, todo feedback é válido. É importante conseguir esse feedback, mesmo que de forma anônima, porque acaba que às vezes não temos. Tem muita coisa para eu tirar de lá — afirmou.

Relato sobre Malu Borges. X / Reprodução

A influenciadora também disse estar aliviada por nenhum comentário falar sobre questões pessoais, apenas da atuação profissional.

— Ninguém disse que sou sem educação, que trato as pessoas mal. Isso, sim, me deixaria chateada, porque não condiz comigo — reforçou.

Álvaro

Álvaro se pronunciou sobre os comentários que recebeu. @alvxro / Instagram / Reprodução

O criador de conteúdo Álvaro também foi um dos nomes citados com frequência no documento. As avaliações sobre o influenciador variavam de relatos elogiosos a críticas sobre suposta falta de profissionalismo e simpatia. Nos stories do Instagram, ele falou sobre algumas das avaliações.

— Tinha gente me "esculhambando" e gente me amando — avaliou o criador de conteúdo.

Relato sobre Álvaro. X / Reprodução

Ele negou as acusações de falta de educação e destrato a equipes de produção, afirmando que não interage diretamente com as agências, uma vez que esse intermédio é feito pela produtora.

Apesar disso, Álvaro concordou com as reclamações de atraso na entrega de conteúdos. Ele se justificou, afirmando ter ficado sobrecarregado no ano passado.

— Vieram muitas marcas e achei que ia dar conta de tudo. (…) Às vezes chega o briefing, a proposta e eu me proponho a entregar em dois dias e realmente não consigo. Eu que produzo, roteirizo, coordeno a forma como o Bryan vai gravar e tudo vem de mim — afirmou.

O influenciador reagiu com bom humor a algumas das críticas. Ele concordou com uma publicação no X (antigo Twitter) que comentava sobre atraso durante uma ação em festival, mas o elogiava por ser "querido".

— Eu lembro desse dia, gente, é verdade. Atrasei, mas cheguei lá e entreguei, né? Ele ainda falou "sonso". Sonso, eu. Eu fui sonso mesmo, gente.

Rafael Uccman

Rafael Uccman comentou a situyação nos stories. @rafaeluccman / Instagram / reprodução

Rafael Uccman recebeu uma avaliação com críticas por ter causado "tumulto" em evento no qual fez presença. Nos stories do Instagram, Rafa se pronunciou sobre o caso, e afirmou que, de fato, a situação relatada era verdade.

Relato sobre Rafa Uccman na planilha. X / Reprodução

Na ocasião, Rafa estava no estande de uma marca, e a intenção do evento era atrair público para o local. Entretanto, quando fãs chegaram, pediram para tirar fotos do lado de fora.

— Eu falei "gente, vou atender o público aqui fora" e elas falaram "não, mas tem que atender aqui dentro". Eu falei "desculpem, eu vou tirar foto com meus fãs aqui fora". Eles não gostaram. Aí eu falei "ah, não posso fazer nada'".

Rafa reconheceu que poderia ter agido de forma diferente na ocasião, e refletiu sobre sua postura: