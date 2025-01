Leonardo DiCaprio perde mansão, carros de luxo e coleção de arte em incêndio de Los Angeles

Leonardo DiCaprio sofreu prejuízo milionário com os incêndios de Los Angeles. VALERY HACHE / AFP

A mansão do ator Leonardo DiCaprio foi uma das 12 mil estruturas destruídas pelo fogo dos incêndios de grandes proporções que atingiram Los Angeles no início de janeiro. Estima-se que o prejuízo do astro gire em torno de US$ 120 milhões (R$ 720 milhões).

Conforme o canal Ibrat News, além da casa, avaliada em 70 milhões de dólares (cerca de R$ 400 milhões na cotação atual), DiCaprio havia investido mais US$ 8 milhões (R$ 48 milhões) em reformas. As melhorias incluíam móveis de marcenaria italiana, piso de mármore, piscina e cinema particular.

A coleção de carros de luxo do artista também foi perdida na tragédia. O acervo incluía uma Ferrari de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,8 milhões), além de um Bentley e uma Pagani Huayra.

Segundo as informações da publicação norte-americana, os veículos foram deixados para trás em função do trânsito intenso durante as evacuações. DiCaprio teria deixado a cidade em um jato particular.

Na lista de perdas do artista, ainda está uma coleção de obras de arte com quadro original de Jackson Pollock, cujo valor de avaliação é de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões).