Influenciadores relataram que o bebê se recupera bem. @viihtube @eliezer Instagram / Reprodução

Eliezer compartilhou, neste domingo (8), que o filho recém-nascido Ravi, fruto do seu relacionamento com Viih Tube, irá retomar as tentativas de reintrodução do leite materno na alimentação. Este avanço é um marco importante no tratamento e diagnóstico do bebê.

Eliezer contou o porquê da criança ter sido hospitalizada na UTI em São Paulo no dia 24 de novembro. Uma inflamação foi a causa de um quadro de hemorragia, que levou o casal a procurar atendimento no primeiro momento. Ainda não há diagnóstico fechado e nem previsão de alta, mas o bebê está melhorando.

— Hoje faz 15 dias que a gente está vivendo tudo isso. Parece já uma eternidade. A gente ainda não tem previsão de alta, mas estamos muito esperançosos, porque amanhã é um dia importante. A gente vai reintroduzir o leite, ele vai voltar a mamar e estamos na expectativa de que ele reaja muito bem e consiga se alimentar — relatou o influenciador no seu perfil no Instagram.

O ex-BBB ainda destacou a tentativa frustrada dos médicos na reintrodução do aleitamento materno de Ravi há 10 dias, contudo o recém-nascido "deu um susto" e segue em jejum.

— Ele está ganhando peso. Milagrosamente, ele entrou com 3,7 kg e tá com 4 kg, sem comer — relatou Eliezer

Dependendo da resposta de Ravi ao aleitamento, é possível que haja um avanço no diagnóstico da doença do menino.

Viih Tube agradece apoio recebido nas redes

Influenciadora relata esperança e alegria com o retorno do filho à alimentação materna. @viihtube Instagram / Reprodução

A influenciadora também usou as redes sociais neste domingo, para agradecer o apoio e orações de fãs e familiares. A ex-BBB sofreu uma série de complicações e precisou ser submetida a uma cesárea de emergência no parto de Ravi, que durou 19 horas, no dia 11 de novembro.

— Nem lembro a última vez que passei aqui, acho que tem umas três semanas. Vi o Eli postando uns stories, falando com vocês, estava evitando aparecer aqui. Muita gente fala: "para, some da internet, muita energia ruim, gente maldosa", não concordo. Nesse caso, a energia boa e as orações foram muito maiores. Muita gente com a gente, eu choro tão feio, odeio chorar em stories. Muita gente orando, torcendo e honestamente, quem cuida da gente não dorme — disse ela.

A influenciadora digital reiterou sua gratidão e demonstrou sua dedicação na recuperação do menino:

— Podem falar o que quiser, ter a energia ruim que quiser, acho importante vir aqui, agradecer, do que ficar evitando. Não vou trazer o que não seja saudável para o meu filho, mas vir agradecer vocês é o mínimo. Nunca vou saber agradecer tantas orações para o meu filho, como se fossem de vocês.

Viih Tube diz aguardar ansiosamente pela reintrodução alimentar do filho: