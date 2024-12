Lelê Burnier esclarece relação com o pai após teorias envolvendo militar citado em "Ainda Estou Aqui" 

Lêle Burnier decidiu se pronunciar após ver seu nome no centro de uma polêmica nos últimos dias. @leleburnier Instagram / Reprodução

A influenciadora Lelê Burnier decidiu se pronunciar após ver seu nome no centro de uma polêmica nos últimos dias. Ela foi associada por internautas a uma das teorias de que seria neta de José Paulo Burnier, militar citado no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, morto durante a ditadura militar.

Sem negar o parentesco, a influenciadora explicou que não tem contato com o pai e a família dele atualmente:

"Não tenho contato com meu pai nem com a minha família por parte de pai. Meus pais são separados desde que eu tenho um ano e minha mãe, meus avós e meu padrasto que me criaram. As únicas coisas que meu pai já pagou para mim foram meu colégio e minha faculdade, nem presente de aniversário eu ganhava", esclareceu ela nesta sexta-feira (6), por meio de uma publicação no Instagram.

Com a ideia de dar um ponto final no assunto, Lelê ressaltou que "essa é a única e última vez" que vai falar sobre o assunto.

Entenda o caso

Com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, e dirigido por Walter Salles nos cinemas, os internautas começaram a repercutir teorias nas redes sociais sobre o desaparecimento e a morte do ex-deputado Rubens Paiva.

Em uma delas, um perfil no X (antigo Twitter) criou uma thread apontando uma coincidência entre o militar João Paulo Burnier e o pai da influenciadora, Alexandre Burnier.