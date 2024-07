Declaração Notícia

Mahra Al-Maktoum, princesa de Dubai, se divorcia do marido por meio de comunicado em rede social

Atitude da herdeira do atual primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes rendeu muitos comentários. Ela estava casada há um ano com Mana Bin Mohammed Al-Maktoum, com quem teve uma filha recentemente

19/07/2024 - 17h29min Atualizada em 19/07/2024 - 17h39min