A live do youtuber americano IShowSpeed, na qual fala haver “um impostor entre nós” enquanto entrevista a Miss Universo Trans brasileira Luanna Isabelly já passou de 1 milhão de visualizações. O conteúdo é alvo de denúncia por transfobia na Polícia Civil do Rio de Janeiro. A modelo gaúcha conversou com GZH sobre a abordagem do produtor de conteúdo digital e como se sentiu diante do fato.