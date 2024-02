Felipe Andreoli comentou o fato de ter cortado o cabelo da esposa, Rafa Brites, no programa Mais Você desta segunda-feira (19). A apresentadora postou o vídeo do processo com o marido nas no domingo (18), e o resultado surpreendeu os seguidores do casal nas redes sociais. Os colegas Talitha Morete e Fabricio Battaglini repercutiram a postagem na atração matinal.