Os últimos registros publicados pelos influenciadores Bianca Andrade, 29 anos, e Fred, 34, repercutiram nas redes sociais, principalmente pelos fãs que torcem pela reconciliação do ex-casal. No final de semana, os dois foram juntos, na companhia do filho Cris, três anos, prestigiar a clássica partida de futebol entre Arsenal e Liverpool em Londres. A interação entre os dois chamou a atenção do público.