Desde dezembro de 2023, Françoise Bettencourt Meyers, 70 anos, é a mulher mais rica do mundo, a primeira a ultrapassar a barreira dos 100 bilhões de dólares. A empresária é herdeira da fortuna da empresa L'Oréal, fundada pelo seu avô, Eugène Schueller, em 1909. As informações são do jornal O Globo.