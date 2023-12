Não é de hoje que a vida amorosa de Taylor Swift agita os tabloides e inspira a criação de suas músicas. Neste ano, a artista se separou do ator Joe Alwyn e engatou um novo relacionamento com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Em entrevista à revista Time, publicada nesta quarta-feira (6), pela qual foi eleita Pessoa do Ano de 2023, Taylor comentou sobre o fato de comparecer aos jogos do amado.