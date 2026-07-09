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Cardio antes ou depois da musculação? Entenda o que é melhor para o seu objetivo

Escolha entre iniciar pelas atividades de força ou aeróbicas depende se o praticante quer emagrecer, ganhar massa ou melhorar o condicionamento físico

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Yasmim Girardi

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