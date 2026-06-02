Focar no treino de perna ajuda a emagrecer e "secar" a barriga com mais agilidade? 

Ler resumo

Há opções de exercícios com máquinas, halteres e até com o peso do corpo. Viacheslav Yakobchuk / adobe.stock.com

Vídeos nas redes sociais têm popularizado a ideia de que focar nas pernas durante os treinos de musculação ajudaria a “secar” a barriga e a acelerar o processo de emagrecimento. Para especialistas, a relação não é tão direta assim.

Embora exercícios para os membros inferiores possam aumentar o gasto energético e contribuir para o ganho de massa muscular, a perda de gordura acontece de forma geral no corpo e depende de fatores como alimentação, rotina de treinos e constância.

Como os músculos das pernas e dos glúteos estão entre os maiores do corpo, exigem mais energia durante os exercícios, principalmente em movimentos que recrutam vários grupos musculares ao mesmo tempo. A profissional de educação física Liliane Hoffmann faz uma analogia:

— Se associarmos o corpo com a conta de luz de uma casa, os músculos seriam como os eletrodomésticos. Quanto mais eletrodomésticos estão ligados, maior é a conta que vamos receber no final do mês. Então, quanto mais músculos e articulações envolvidas durante determinado exercício, maior vai ser a energia que nosso corpo vai precisar para se manter em movimento.

Ela explica que, com maior demanda física, o organismo aumenta o gasto calórico, tanto durante quanto após o treino. Além disso, a musculação contribui para o ganho de massa muscular, o que ajuda o corpo a gastar mais energia mesmo em repouso e favorece o processo de emagrecimento a longo prazo.

Gabriela Moura, profissional de educação física que atende exclusivamente mulheres, reforça que a perda de gordura acontece de forma global, dependendo principalmente do gasto energético, da alimentação e da constância nos treinos de corpo inteiro. Dessa forma, ela defende que a melhor estratégia seria diversificar os exercícios:

— Dependendo do objetivo da aluna e de quantas vezes na semana ela consegue ir treinar, dá para dividir o treino em superiores e inferiores. Quando planejamos o treino e fazemos uma avaliação física, conseguimos ver onde faz mais sentido focar mais para que ela tenha bons resultados, tanto pela saúde quanto pela aparência, como foco no objetivo de cada uma.

Por que treinar membros superiores?

Segundo as especialistas, entre as mulheres, o trabalho de inferiores costuma receber ainda mais atenção por objetivos ligados à estética, força e composição corporal. Contudo, o treino de membros superiores também desempenha um papel fundamental no processo de emagrecimento e na promoção da saúde.

— As mulheres têm esse medo de ficar com uma aparência muito masculinizada se treinarem membros superiores, mas não é bem assim. O ideal é que elas treinem o corpo todo para ter um resultado satisfatório, tanto em definição muscular, quanto em emagrecimento — defende Liliane.

O ideal é diversificar o foco dos treinos para trabalhar todos os grupos musculares. ViDi Studio / adobe.stock.com

Além de contribuir para o aumento da massa magra, o desenvolvimento dos membros superiores melhora a capacidade funcional para atividades do cotidiano, promove maior equilíbrio muscular entre os segmentos corporais, reduz o risco de lesões e auxilia na construção de uma composição corporal mais harmoniosa. Gabriela pontua que os benefícios estéticos são notáveis:

— Para dar aquela impressão de cintura mais fina e glúteos maiores, que muitas mulheres desejam, é necessário definir os membros superiores. Então, ter as costas, a dorsal e os ombros marcados, dependendo da genética da pessoa, pode contribuir para esse objetivo.

Objetivos diferentes podem funcionar juntos

Uma dúvida comum é se é possível trabalhar objetivos que parecem opostos simultaneamente, como reduzir a gordura abdominal enquanto aumenta a massa muscular das pernas. À primeira vista, esses processos podem parecer incompatíveis, já que um está associado à perda de peso e o outro ao ganho de tecido muscular.

No entanto, com uma combinação adequada de treino e alimentação, é possível avançar nas duas frentes ao mesmo tempo. Liliane alerta que os resultados e a velocidade de progresso podem variar de acordo com fatores individuais.

— Se essa mulher estiver fazendo acompanhamento nutricional, ela vai conseguir esse resultado de maneira mais rápida e vai ter aportes energéticos para sustentar o treinamento sem perder a massa muscular. Com os exercícios corretos, conseguimos direcionar os movimentos para que determinados grupos musculares se desenvolvam. Assim, ela vai perder gordura, afinar o braço, diminuir medidas da cintura, e o bumbum e a perna vão crescer porque ela vai estar estimulando a musculatura da região — explica a personal trainer.



