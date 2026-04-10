Fitness

Muito além da digestão
Notícia

Microbiota intestinal: o que é e por que seu desequilíbrio afeta mais a saúde das mulheres

Estima-se que duas em cada três brasileiras convivem com sintomas gastrointestinais, que incluem distensão abdominal, gases e constipação

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS