Fitness

Empurrar, puxar e equilibrar
Notícia

Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Qualquer desequilíbrio, falta de técnica ou progressão mal planejada pode resultar em dores ou lesões graves

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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