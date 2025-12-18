Como curtir as festas de fim de ano sem transformar excessos em culpa

As festas de fim de ano costumam ser sinônimo de encontros e mesas fartas. Mas, para algumas pessoas, esse período também vem acompanhado de um sentimento recorrente: a culpa pelos excessos. Em um período que deveria ser de conexão, afeto e descanso, não é raro que alguém se sinta julgada ou inadequada simplesmente por comer aqueles pratos tradicionais ou por interromper a rotina de exercícios físicos.
Segundo a terapeuta nutricional Lidiane Pellenz, mestre e especialista em psicologia do comportamento alimentar, esse sentimento de culpa não nasce da comida em si, e sim dos significados que aprendemos a atribuir a ela:
— A culpa não surge do que está no prato, mas de uma cultura que ensinou que o corpo magro é superior, que exageros são fracassos e que o prazer precisa ser merecido. Uma refeição não define ninguém, assim como um mês não resume uma vida inteira de autocuidado.
Para Lidiane, quando entendemos que comida envolve sentimento e vínculo social, fica claro como é injusto reduzir isso a um controle calórico. Pratos típicos preparados por familiares ou amigos não são apenas alimentos: são gestos de cuidado, tradição e pertencimento.
— Se negar a viver isso por medo da culpa é um sinal de como a cultura da magreza sequestra a experiência humana e transforma a nutrição em punição — reforça.
A culpa também surge porque, culturalmente, aprendemos a moralizar os alimentos. Criamos uma divisão rígida entre comidas “boas” e “ruins”, e as festas concentram justamente pratos mais calóricos e bebidas alcoólicas, além de maior socialização, como observa a nutricionista Jessica de Deus:
— A principal orientação é repensar essa lógica: não existem alimentos bons ou ruins de forma isolada. As celebrações de fim de ano têm valor social e afetivo, e a comida faz parte disso. Planejar minimamente o dia, respeitar os sinais de fome e saciedade e fazer escolhas conscientes, sem cair no pensamento do “já que errei, vou exagerar”, ajuda a reduzir a ansiedade e a tornar esses momentos mais leves.
Mesmo que haja exageros pontuais, como comer mais na ceia, pular um treino ou dormir mais tarde, não compromete a saúde no longo prazo.
— O que impacta o organismo é o padrão alimentar do dia a dia, não eventos pontuais. Um ou dois dias mais calóricos não anulam meses de bons hábitos. O risco surge quando o excesso vem acompanhado de culpa, compensações extremas e abandono da rotina — reforça a nutricionista.
Vale a pena beber?
O consumo de bebidas alcoólicas também merece cuidado neste período, como destaca a nutricionista Catiane Scudella, especialista em comportamento alimentar. O álcool tem valor calórico considerável – 1 grama de álcool tem 7 kcal, mais do que proteínas e carboidratos, que têm 4 kcal por grama, e próximo das gorduras, com 9 kcal – e pode reduzir a percepção de saciedade, favorecendo escolhas alimentares menos conscientes.
— Vale refletir sobre os motivos do consumo (social, hábito ou preferência), a forma como se bebe (consciente ou automática), além de planejar quantidade e frequência. Outro ponto essencial é a hidratação, que costuma ser negligenciada quando há ingestão de álcool — cita Catiane.
Além disso, o consumo de álcool pode interferir no sono, na recuperação muscular e no metabolismo. A melhor estratégia não é proibir, mas moderar: intercalar com água, evitar beber em jejum e escolher momentos específicos para consumir.
Como saber se exagerei?
O organismo costuma dar sinais quando há excessos, seja na alimentação, no álcool ou até no estresse social. Alguns sintomas comuns são:
- Cansaço físico e mental
- Sonolência
- Dores de cabeça
- Inchaço
- Distensão abdominal
- Náuseas
- Azia
- Alterações de humor
- Retenção de líquidos
- Sensação de peso
- Alterações intestinais
- Queda temporária de performance nos exercícios físicos
— É importante entender se trata-se de um sintoma pontual ou de algo que vem ocorrendo há mais tempo, o que exige investigação e acompanhamento médico. Quando é algo pontual, ao retomar a rotina, o corpo leva apenas alguns dias para se autorregular e voltar a um bom funcionamento — alerta Catiane.
A boa notícia é que, na maioria dos casos, em até três dias de retorno à rotina – com boa hidratação, alimentação equilibrada e sono adequado – o organismo se reorganiza naturalmente.
— A ideia não é “consertar” algo, mas manter o organismo na sua rotina basal, sem compensações. A punição pode gerar, na maioria das pessoas, um ciclo de restrição e exagero. A constância gera resultado e manutenção da qualidade de vida. Janeiro não precisa ser um recomeço radical ou com restrições severas — destaca Jessica de Deus.
Como retomar a rotina?
Passadas as confraternizações, o desafio costuma ser retomar a rotina. No entanto, conforme Jessica, a recomendação é não transformar janeiro em um período de castigo, e voltar aos hábitos saudáveis de forma gradual.
— Devem ser evitadas estratégias que prometem compensar excessos rapidamente, como dietas muito restritivas, jejuns prolongados sem orientação, treinos exaustivos ou o uso indiscriminado de chás e suplementos "emagrecedores". Essas práticas aumentam o risco de lesões, compulsões alimentares e abandono precoce dos hábitos.
Lidiane reforça que dietas extremamente restritivas, treinos punitivos e práticas "detox" agressivas costumam fazer mais mal do que bem, pois reforçam a ideia de que o corpo precisa ser disciplinado e controlado. O caminho não passa pela punição, mas pela gentileza consigo mesma:
— No fundo, não é sobre comida, é sobre como aprendemos a nos relacionar com nós mesmos — resume.
Catiane também orienta atenção redobrada aos conteúdos compartilhados nas redes sociais e às promessas de soluções milagrosas, especialmente no período pós-festas, que podem colocar a saúde em risco:
— O corpo humano já possui um sistema de desintoxicação altamente eficiente, comandado por órgãos como fígado, rins e intestino. Jejum e suplementação só devem ser considerados com orientação profissional, após avaliação individual.
Veja dicas práticas para aproveitar as festas sem culpa
- Não pule as refeições: principalmente nos dias de ceia
- Planeje minimamente os pratos: coma de forma equilibrada, assim evita chegar às confraternizações com fome extrema
- Monte pratos coloridos: antes de avançar para as sobremesas, isso pode ajudar na saciedade
- Coma com atenção e presença: aproveite o alimento, o ambiente e as pessoas, isso reduz exageros impulsivos
- Respire: isso ajuda a perceber o sabor e a textura dos alimentos
- Beba água durante o evento: ajuda na saciedade, na digestão e no consumo mais moderado de álcool
- Escolha o que realmente vale a pena: não é sobre comer tudo, mas aquilo que faz sentido para você naquele momento
- Volte à rotina no dia seguinte, sem compensações: equilíbrio se constrói na consistência, não na punição