Como curtir as festas de fim de ano sem transformar excessos em culpa

Pratos típicos costumam carregar afeto e vínculo social, apontam os especialistas.

As festas de fim de ano costumam ser sinônimo de encontros e mesas fartas. Mas, para algumas pessoas, esse período também vem acompanhado de um sentimento recorrente: a culpa pelos excessos. Em um período que deveria ser de conexão, afeto e descanso, não é raro que alguém se sinta julgada ou inadequada simplesmente por comer aqueles pratos tradicionais ou por interromper a rotina de exercícios físicos.

Segundo a terapeuta nutricional Lidiane Pellenz, mestre e especialista em psicologia do comportamento alimentar, esse sentimento de culpa não nasce da comida em si, e sim dos significados que aprendemos a atribuir a ela:

— A culpa não surge do que está no prato, mas de uma cultura que ensinou que o corpo magro é superior, que exageros são fracassos e que o prazer precisa ser merecido. Uma refeição não define ninguém, assim como um mês não resume uma vida inteira de autocuidado.

Para Lidiane, quando entendemos que comida envolve sentimento e vínculo social, fica claro como é injusto reduzir isso a um controle calórico. Pratos típicos preparados por familiares ou amigos não são apenas alimentos: são gestos de cuidado, tradição e pertencimento.

— Se negar a viver isso por medo da culpa é um sinal de como a cultura da magreza sequestra a experiência humana e transforma a nutrição em punição — reforça.

A culpa também surge porque, culturalmente, aprendemos a moralizar os alimentos. Criamos uma divisão rígida entre comidas “boas” e “ruins”, e as festas concentram justamente pratos mais calóricos e bebidas alcoólicas, além de maior socialização, como observa a nutricionista Jessica de Deus:

— A principal orientação é repensar essa lógica: não existem alimentos bons ou ruins de forma isolada. As celebrações de fim de ano têm valor social e afetivo, e a comida faz parte disso. Planejar minimamente o dia, respeitar os sinais de fome e saciedade e fazer escolhas conscientes, sem cair no pensamento do “já que errei, vou exagerar”, ajuda a reduzir a ansiedade e a tornar esses momentos mais leves.

Mesmo que haja exageros pontuais, como comer mais na ceia, pular um treino ou dormir mais tarde, não compromete a saúde no longo prazo.

— O que impacta o organismo é o padrão alimentar do dia a dia, não eventos pontuais. Um ou dois dias mais calóricos não anulam meses de bons hábitos. O risco surge quando o excesso vem acompanhado de culpa, compensações extremas e abandono da rotina — reforça a nutricionista.

Vale a pena beber?

Álcool tem valor calórico considerável, sendo necessário repensar o consumo, orienta especialistas.

O consumo de bebidas alcoólicas também merece cuidado neste período, como destaca a nutricionista Catiane Scudella, especialista em comportamento alimentar. O álcool tem valor calórico considerável – 1 grama de álcool tem 7 kcal, mais do que proteínas e carboidratos, que têm 4 kcal por grama, e próximo das gorduras, com 9 kcal – e pode reduzir a percepção de saciedade, favorecendo escolhas alimentares menos conscientes.

— Vale refletir sobre os motivos do consumo (social, hábito ou preferência), a forma como se bebe (consciente ou automática), além de planejar quantidade e frequência. Outro ponto essencial é a hidratação, que costuma ser negligenciada quando há ingestão de álcool — cita Catiane.

Além disso, o consumo de álcool pode interferir no sono, na recuperação muscular e no metabolismo. A melhor estratégia não é proibir, mas moderar: intercalar com água, evitar beber em jejum e escolher momentos específicos para consumir.

Como saber se exagerei?

O organismo costuma dar sinais quando há excessos, seja na alimentação, no álcool ou até no estresse social. Alguns sintomas comuns são:

Cansaço físico e mental

Sonolência

Dores de cabeça

Inchaço

Distensão abdominal

Náuseas

Azia

Alterações de humor

Retenção de líquidos

Sensação de peso

Alterações intestinais

Queda temporária de performance nos exercícios físicos

— É importante entender se trata-se de um sintoma pontual ou de algo que vem ocorrendo há mais tempo, o que exige investigação e acompanhamento médico. Quando é algo pontual, ao retomar a rotina, o corpo leva apenas alguns dias para se autorregular e voltar a um bom funcionamento — alerta Catiane.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, em até três dias de retorno à rotina – com boa hidratação, alimentação equilibrada e sono adequado – o organismo se reorganiza naturalmente.

— A ideia não é “consertar” algo, mas manter o organismo na sua rotina basal, sem compensações. A punição pode gerar, na maioria das pessoas, um ciclo de restrição e exagero. A constância gera resultado e manutenção da qualidade de vida. Janeiro não precisa ser um recomeço radical ou com restrições severas — destaca Jessica de Deus.

Como retomar a rotina?

Passadas as confraternizações, o desafio costuma ser retomar a rotina. No entanto, conforme Jessica, a recomendação é não transformar janeiro em um período de castigo, e voltar aos hábitos saudáveis de forma gradual.

— Devem ser evitadas estratégias que prometem compensar excessos rapidamente, como dietas muito restritivas, jejuns prolongados sem orientação, treinos exaustivos ou o uso indiscriminado de chás e suplementos "emagrecedores". Essas práticas aumentam o risco de lesões, compulsões alimentares e abandono precoce dos hábitos.

Lidiane reforça que dietas extremamente restritivas, treinos punitivos e práticas "detox" agressivas costumam fazer mais mal do que bem, pois reforçam a ideia de que o corpo precisa ser disciplinado e controlado. O caminho não passa pela punição, mas pela gentileza consigo mesma:

— No fundo, não é sobre comida, é sobre como aprendemos a nos relacionar com nós mesmos — resume.

Catiane também orienta atenção redobrada aos conteúdos compartilhados nas redes sociais e às promessas de soluções milagrosas, especialmente no período pós-festas, que podem colocar a saúde em risco:

— O corpo humano já possui um sistema de desintoxicação altamente eficiente, comandado por órgãos como fígado, rins e intestino. Jejum e suplementação só devem ser considerados com orientação profissional, após avaliação individual.

