Batata inglesa ou doce? O que é melhor para a dieta

A batata inglesa, em comparação à doce, tem maior índice glicêmico, mas menor carga glicêmica Valmir Fernando / stock.adobe.com

A batata inglesa é um dos primeiros alimentos na lista de restrições de quem começa uma dieta sem acompanhamento nutricional, juntamente com o pão branco e o macarrão tradicional.

No lugar, a batata-doce ganha força no cardápio de quem procura uma vida mais saudável, e não raro é associada à galera fitness e, claro, à combinação clássica com peito de frango.

Apesar de ambas serem batatas, as características nutricionais e sensoriais de cada uma são bem diferentes. Se você não gosta do sabor mais agridoce, vai ser difícil inserir a batata-doce no cardápio do dia a dia. Será que a troca é realmente necessária?

Batata inglesa

As batatas são ricas em carboidratos, independente do tipo. O carboidrato é um nutriente essencial da alimentação e você não precisa cortá-lo da sua dieta, mesmo que o objetivo seja o emagrecimento.

A batata inglesa é fonte de cálcio e fósforo, que são nutrientes essenciais ao organismo, além de vitamina C, que tem propriedades antioxidantes, colabora com o retardo do envelhecimento e previne doenças degenerativas.

Batata inglesa x batata doce

Ao analisar os dois tipos, a batata inglesa tem menos calorias e carboidratos do que a batata-doce, quando comparadas porções iguais dos dois alimentos.

Em 100g de batata inglesa cozida, encontramos 52 quilocalorias (kcal) e 12g de carboidratos. Já em 100g de batata-doce cozida, encontramos 77 quilocalorias (kcal) e 18g de carboidrato. Em contrapartida, a batata inglesa tem menos fibras e maior índice glicêmico.

Mas existem outras maneiras de controlar o índice glicêmico da refeição: inserindo proteínas, vegetais e grãos, por exemplo.

Índice glicêmico e carga glicêmica

O índice glicêmico é um indicativo da velocidade com que o organismo transforma o alimento em glicose. Quanto menor esse índice, de maneira geral, melhor a alimentação.

Já a carga glicêmica indica a qualidade e a quantidade de carboidratos presentes em uma porção de determinado alimento.

A batata inglesa, em comparação à doce, tem maior índice glicêmico, mas menor carga glicêmica.

O contexto é importante

A forma de preparo e o que vai acompanhar a batata no prato também influenciam os índices. Complexo, né? Por isso, ter um profissional para acompanhá-lo é importante.

O índice glicêmico e a carga glicêmica de toda a refeição são o que determina se ela está equilibrada ou não, e nunca o alimento de forma isolada.

Você pode inserir qualquer alimento na sua rotina, desde que o contexto esteja alinhado à dieta como um todo.