Fitness

Pedaladas ritmadas
Notícia

"Chego cansada e saio animada": treino famoso nos anos 1990 volta à moda com nova roupagem e conquista adeptos

Na Capital, vários espaços oferecem treinos dessa modalidade

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS