"Chego cansada e saio animada": treino famoso nos anos 1990 volta à moda com nova roupagem e conquista adeptos

As aulas são em salas escuras, com luzes coloridas e música alta. Joolt Porto Alegre / Divulgação

Febre entre os anos 1990 e 2000, as aulas de spinning e bike indoor chegaram a cair no esquecimento por um tempo, mas agora voltaram a ganhar destaque nas rotinas de treino. Em Porto Alegre, a modalidade conquista espaço e atrai praticantes de diferentes perfis. Estúdios especializados e academias tradicionais apostam na combinação de música alta, luzes e intensidade para transformar a pedalada em uma experiência.

A modalidade foi criada pelo ciclista sul-africano Johnny Goldberg, que morava na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele inventou o protótipo de uma bicicleta estacionária para treinar para a Race Across America (RAAM), aclamada competição de ciclismo, sem sair de casa no final da década de 1980. Na época, o país norte-americano vivia uma onda de aulas coletivas embaladas por música, como a ginástica aeróbica e o step, e, neste contexto, o movimento do spinning ganhou força na década seguinte.

— Modalidades coletivas são cíclicas. E o spinning voltou agora nessa nova versão, com uma roupagem mais motivante. Antes, as aulas de bike nem sempre seguiam o ritmo da música, ou eram baseadas mais no pedalar. As novas aulas são coreografadas, o professor investe mais na variação de intensidade a cada música. Essa nova roupagem ajudou essa modalidade a cair no gosto das pessoas que praticam atividade física — analisa Luis Felipe Silveira, professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Como funcionam as aulas?

As aulas, de acordo com Silveira, costumam começar com um aquecimento, ao som de músicas com os batimentos por minuto (BPM) mais baixos. Em determinados momentos da prática, as músicas ficam mais rápidas e intensas, e as pedaladas acompanham o ritmo. Em vários lugares, as salas seguem um padrão parecido: paredes escuras, com frases escritas e luzes de led coloridas espalhadas, que fazem parte de um show de iluminação comandado pelo professor. Alguns profissionais incluem exercícios para os membros superiores, promovendo a movimentação do corpo inteiro.

Para Roberta dos Santos, 30 anos, que pratica a atividade desde o ano passado, essas características são o que tornam a modalidade tão interessante. A gestora de TI e moradora de Porto Alegre conta que costuma fazer aulas todos os dias. Uma vez por semana, ela gosta de fazer uma "dobradinha": pedalar de manhã e à noite.

— No começo, eu sentia muito aquela coisa de que "as pessoas estão vendo tudo o que eu estou fazendo de errado". Mas é um ambiente escuro, então eu sentia que eu estava fazendo na minha bike, sem aquela coisa de julgamento. Para mim, é muita a animação da aula. É poder ir lá fazer uma coisa que, às vezes, eu chego meio cansada e eu saio animada. É aquela coisa de dopadinha de endorfina, que eu nunca tinha sentido com nada e eu sinto aqui — relata.

Diferença entre spinning e bike indoor

Na Capital, vários espaços oferecem aulas de spinning ou bike indoor, vertente da modalidade criada por Goldberg. Bárbara Bes, coordenadora da Joolt Porto Alegre, explica que, enquanto a primeira é mais direcionada para melhorar a resistência e o rendimento, a segunda busca promover sentimentos positivos:

— A bike indoor é um conceito que une essa parte fisiológica, do rendimento, mas, principalmente, explora as sensações através da música, das luzes, do som, das palavras. Às vezes, fazemos experiências olfativas, aulas temáticas ou brincadeiras, para que as pessoas libertem os sentimentos e se divirtam. É uma modalidade que está muito em alta. Porto Alegre é uma das capitais brasileiras que mais têm estúdios, justamente porque foge do tradicional.

A prática costuma durar 45 minutos. Joolt Porto Alegre / Divulgação

Bárbara conta que, no estúdio, o público é predominantemente feminino e a maioria dos alunos tem entre 30 e 50 anos de idade.

— A galera começa vindo uma vez na semana, depois duas, daqui a pouco está vindo todos os dias. Aí fazem as famosas dobradinhas. É algo viciante. A gente brinca que é quase uma seita — relata Bárbara, rindo.

Quais os benefícios da prática?

Além de contribuir para a saúde mental, com a liberação de endorfinas e a redução do estresse, o spinning oferece diversos benefícios físicos. A prática melhora o condicionamento cardiovascular, fortalece pernas e glúteos. Por ser de baixo impacto, pode ser menos danoso para as articulações do que exercícios como a corrida, por exemplo.

— É um exercício aeróbico, então tem essa questão do condicionamento cardiovascular, porque fomenta que os indivíduos fiquem bastante tempo pedalando. Alguns estudos trazem que o gasto calórico é elevado, entre 300 e 700 calorias por aula, então isso favorece quem busca o emagrecimento — acrescenta o professor da PUCRS.

Ele pontua, ainda, que o formato coletivo das aulas aumenta a motivação e o engajamento, criando um senso de comunidade que ajuda a manter a regularidade na prática. Silveira defende que a constância é essencial para sentir os benefícios da modalidade.

A prática conta com benefícios, mas também requer cuidados específicos. Silveira reforça que é essencial contar com a orientação de um profissional de educação física, que vai prescrever a intensidade adequada e garantir uma progressão segura ao longo das aulas.

— Se a progressão de carga da bicicleta estiver adequada, o exercício vai ser benéfico. Agora se não for, pode trazer riscos. Outro ponto que é importante é a postura. Porque a bicicleta se ajusta na altura do banco e a posição do guidom, e isso evita que a pessoa fique em uma má postura, que pode gerar dor muscular ou alguma lesão — alerta.

Onde fazer uma aula de spinning ou bike indoor em Porto Alegre?

Joolt Porto Alegre

Endereço: Rua Mata Bacelar, 172 - Auxiliadora

Rua Mata Bacelar, 172 - Auxiliadora Contato: (51) 9869-0870

(51) 9869-0870 Redes sociais: @jooltportoalegre

Velocity & Kore POA

Endereço: Av. Teixeira Mendes, 536 - Chácara das Pedras

Av. Teixeira Mendes, 536 - Chácara das Pedras Contato: (51) 8041-0722

(51) 8041-0722 Redes sociais: @velocity.kore.poa.zn

Just Burn Club

Endereço: Rua Fernando Gomes, 114 - Moinhos de Vento

Rua Fernando Gomes, 114 - Moinhos de Vento Contato: (51) 99279-2681

(51) 99279-2681 Redes sociais: @justburnclub

SouthFit Santana

Endereço: Rua São Luís, 444 - Santana

Rua São Luís, 444 - Santana Contato: (51) 98344-6587

(51) 98344-6587 Redes sociais: @academiasouthfitsantana

Profit Porto Alegre

Endereço: Protásio Alves, 666 - Rio Branco

Protásio Alves, 666 - Rio Branco Contato: (51) 98989-2353

(51) 98989-2353 Redes sociais: @profit24hs.portoalegre

Giro Bike Experience