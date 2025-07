Logo de início, vale o esclarecimento: o whey protein não é um alimento milagroso , nem restrito a atletas. A nutricionista Paula Mar Pinto ajuda a desvendar os principais mitos sobre o suplemento e explica como ele pode ser incorporado no dia a dia.

O que é whey protein?

Parece completo, mas é simples: o whey protein é a proteína extraída do soro do leite de vaca durante a produção do queijo.