WhatsApp vai parar de funcionar em celulares mais antigos a partir de setembro; saiba quais os modelos afetados

O WhatsApp vai passar por mudanças a partir do próximo mês que vão afetar celulares lançados há mais de oito ou nove anos. As informações são do jornal La Nación.
Anualmente, o WhatsApp atualiza seu sistema. Por padrão, o suporte para alguns dispositivos mais antigos é descontinuado por limitações de memória, processador e compatibilidade. Abaixo, veja quais são os modelos que WhatsApp vai parar de funcionar:
Dispositivos Android afetados (Android 5.0 ou anterior):
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.
- Motorola: Moto G (1ª geração), Droid Razr HD.
- Huawei: Ascend D2.
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.
Dispositivos Apple afetados (iOS 12 ou anterior):
- iPhone 5.
- iPhone 5c.
- iPhone SE (1ª geração).
- iPhone 6 (se não tiver sido atualizado além do iOS 12).
Se o modelo do seu celular estiver na lista, não significa que o acesso ao WhatsApp será cortado imediatamente. Em alguns casos, o aplicativo continuará funcionando por um período, mas com maior risco de falhas.
A lista inclui dispositivos que não recebem mais atualizações oficiais e não contam com segurança digital eficaz. A Meta, empresa dona do WhatsApp, recomenda verificar a versão do sistema operacional nas configurações do dispositivo para confirmar se continuará funcionando
Como verificar o sistema operacional do seu celular
- Abra o aplicativo "Configurações" do seu telefone.
- Procure a opção "Sobre o telefone" ou "Informações do dispositivo".
- Verifique a versão do Android ou iOS instalada para ver se é compatível.
- Você pode verificar se consegue atualizar a versão acessando o app "Configurações". Para isso, acesse "Sistema" e selecione "Atualização do Sistema".