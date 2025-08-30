WhatsApp vai parar de funcionar em celulares mais antigos a partir de setembro; saiba quais os modelos afetados

WhatsApp tem cerca de 2,7 bilhões de usuários ativos. FABIO PRINCIPE / stock.adobe.com

O WhatsApp vai passar por mudanças a partir do próximo mês que vão afetar celulares lançados há mais de oito ou nove anos. As informações são do jornal La Nación.

Anualmente, o WhatsApp atualiza seu sistema. Por padrão, o suporte para alguns dispositivos mais antigos é descontinuado por limitações de memória, processador e compatibilidade. Abaixo, veja quais são os modelos que WhatsApp vai parar de funcionar:

Dispositivos Android afetados (Android 5.0 ou anterior):

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Motorola: Moto G (1ª geração), Droid Razr HD.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple afetados (iOS 12 ou anterior):

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone SE (1ª geração).

iPhone 6 (se não tiver sido atualizado além do iOS 12).

Se o modelo do seu celular estiver na lista, não significa que o acesso ao WhatsApp será cortado imediatamente. Em alguns casos, o aplicativo continuará funcionando por um período, mas com maior risco de falhas.

A lista inclui dispositivos que não recebem mais atualizações oficiais e não contam com segurança digital eficaz. A Meta, empresa dona do WhatsApp, recomenda verificar a versão do sistema operacional nas configurações do dispositivo para confirmar se continuará funcionando

Como verificar o sistema operacional do seu celular

Abra o aplicativo "Configurações" do seu telefone.

Procure a opção "Sobre o telefone" ou "Informações do dispositivo".

Verifique a versão do Android ou iOS instalada para ver se é compatível.

Você pode verificar se consegue atualizar a versão acessando o app "Configurações". Para isso, acesse "Sistema" e selecione "Atualização do Sistema".