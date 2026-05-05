5 mudanças simples que transformam qualquer ambiente sem reforma

Casa Belari tem variedade de tapetes, almofadas e objetos de decoração. Casa Belari / Divulgação

Explorar elementos para deixar a casa mais bonita e aconchegante é um ato que vai muito além da estética. Trata-se de um investimento para elevar o bem-estar, a qualidade de vida e até a praticidade no dia a dia.

A boa notícia é que não é preciso realizar reformas ou desembolsar valores exorbitantes para fazer mudanças significativas no lar. Basta apostar em alguns itens estratégicos que parecem simples, mas têm o poder de transformar qualquer ambiente.

A Casa Belari, loja especializada em móveis e decorações atemporais que unem design e afeto, preparou uma lista com cinco mudanças que agregam mais valor e conforto ao lar.

Tapete

Muito utilizado em salas de jantar e estar, o tapete também funciona bem em outros lugares da casa, como quartos e closets. Além de proporcionar conforto térmico (principalmente em locais com piso frio) e elevar a sensação de aconchego, o item ajuda a delimitar espaços e influencia diretamente na composição visual do cômodo.

Tapetes influenciam na composição visual do cômodo. Casa Belari / Divulgação

Disponíveis em diferentes tamanhos e formatos, as peças podem explorar cores, padrões e texturas que impactam diretamente o visual e a atmosfera do ambiente. É possível encontrar desde tapetes mais neutros, que funcionam bem com qualquer tipo de decoração, até modelos que utilizam tons marcantes para criar destaques com contraste.

Almofadas

Adicionar almofadas em poltronas e sofás é um recurso simples, mas poderoso, para transformar ambientes. Suas texturas e cores ajudam a construir camadas visuais que conferem personalidade e deixam o espaço mais acolhedor.

O primeiro fator para levar em consideração na hora de escolher é a proporção. Independentemente do formato (os modelos mais comuns são quadrados e retangulares), é preciso optar por itens condizentes com o tamanho do sofá onde estarão posicionados, evitando excessos visuais.

Almofadas podem ajudar a destacar o ambiente. Casa Belari / Divulgação

Também há possibilidades para explorar diferentes texturas e tecidos, como algodão, linho e veludo. As cores, por sua vez, podem acompanhar os tons já presentes no ambiente ou criar destaques mais marcantes.

Iluminação

A iluminação é outro aspecto capaz de mudar completamente a atmosfera da casa. Investir em elementos como luminárias pode ser a chave para valorizar a decoração, destacar pontos específicos de um ambiente e definir a sensação que deve ser sentida em cada cômodo.

Abajures pequenos com luzes mais suaves e difusas, por exemplo, são perfeitos para quem deseja um clima intimista. Versáteis, podem ser posicionados sobre móveis como aparadores e mesas de cabeceira.

Abajures ajudam a compor a decoração. Casa Belari / Divulgação

Há também as luminárias maiores, que ficam com a base no chão e costumam ser muito utilizadas em salas de estar. Com diferentes tipos de design, os objetos funcionam como parte da decoração e contribuem com a iluminação indireta.

Vale a pena destacar que a cor das lâmpadas faz toda a diferença no resultado final. Enquanto as quentes (amarelas) favorecem o relaxamento e o aconchego, as frias (brancas) são ideais para estimular o foco e a atenção.

Mesa lateral

Além de decorativas, mesas laterais são funcionais. Casa Belari / Divulgação

Discretas e versáteis, as mesas laterais são aliadas de quem deseja valorizar o visual do ambiente e torná-lo mais funcional. Isso porque podem colaborar muito com a organização e a praticidade no dia a dia, funcionando como apoio para objetos e até elementos decorativos.

Disponíveis em diferentes formatos e cores, móveis desse tipo se encaixam bem em diversos cômodos, como quartos, escritórios e salas –normalmente, são posicionados próximos a sofás ou poltronas. Para quem deseja um visual diferenciado e cheio de estilo, vale a pena apostar nos conjuntos formados por duas mesas laterais.

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Decoração

Objetos de decoração são elementos essenciais para dar um toque especial a qualquer ambiente. Com eles, é possível preencher espaços e criar composições combinando estética e significado.

Itens como bandejas, caixas, centros de mesa e cestos contribuem com o visual e também podem auxiliar na organização. Já esculturas, porta-retratos, potes e vasos ajudam a consolidar a personalidade do cômodo.

Itens da Casa Belari ajudam a compor a decoração de ambientes. Casa Belari / Divulgação

Caso o objetivo seja trazer frescor e naturalidade aos espaços, vale a pena apostar em plantas. Já os quadros permitem explorar cores, formatos, padrões e até imagens significativas para construir a identidade visual do ambiente.

Como acertar na hora de decorar a casa

Contar com o auxílio de especialistas da área é uma das melhores alternativas para transformar o lar sem medo de errar. A Casa Belari conta com serviço de consultoria gratuita (online ou presencial) que auxilia na escolha de móveis e itens decorativos.