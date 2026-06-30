Marca de Minas Gerais chega ao RS trazendo 25 anos de história do mobiliário brasileiro 

Marca mineira de 25 anos inaugura primeira unidade no Rio Grande do Sul. Franccino / Divulgação

As vendas de imóveis de alto padrão em Porto Alegre aumentaram mais de 70% nos últimos anos, impulsionando também setores como arquitetura, decoração e mobiliário. Por isso, empresas como a Franccino estão expandindo para o Sul do país.

Inaugurada na quarta-feira (17), em Porto Alegre, a loja apresenta uma seleção de móveis de alto padrão que combinam design, conforto e sofisticação, transformando ambientes em espaços que refletem estilo, bem-estar e identidade. Arquitetos, designers e convidados prestigiaram o evento.

De origem mineira, a Franccino tem 25 anos de história. A nova unidade de Porto Alegre promete ser uma solução estratégica para arquitetos gaúchos. Segundo a arquiteta Lais Abid, o movimento aproxima a peça do público. Antes, os interessados pela marca tinham que viajar para visualizar de perto as novidades.

— Esse movimento de trazer a loja para cá aproxima do cliente final. Não é todo cliente que, de fato, confia simplesmente na especificação do produto. Alguns precisam ver o móvel. Até porque, às vezes, por imagem, a peça não tem o mesmo apelo ou a mesma sensação de conforto que a gente tem quando o traz à loja — afirma Laís.

A arquiteta Livia Bortoncello concorda:

— Normalmente quando as pessoas vão escolher um móvel para sua casa, apesar de ter o arquiteto aconselhando, querem ver as peças. É muito mais fácil com o showroom em Porto Alegre.

Evolução

Fundada nos anos 2000, por seis irmãos, a Franccino afirma que segue sendo um “celeiro de desenvolvimento”. A primeira loja foi inaugurada em São Paulo, na rua Gabriel Monteiro.

Hoje, a Franccino conta com 330 colaboradores no parque fabril e 80 colaboradores em suas oito lojas oficiais. A loja de Porto Alegre é a quinta franquia da marca, totalizando 13 lojas.

— Estamos começando um processo internacional, já estamos com um pezinho nos Estados Unidos. Vamos inaugurar uma casa agora em Orlando em um projeto muito bacana, com uma base muito sólida, muito bem estruturada, com uma indústria muito bem-organizada — comemora o sócio-diretor, Isaac Francino.

Design brasileiro e de fabricação própria

Inspirados na cultura mineira, a manufatura e o artesanato são apresentados como referências nas peças. A Franccino aposta na força do design brasileiro como assinatura de suas coleções.

A fabricação própria permite que a marca preserve sua identidade criativa, assegure excelência construtiva e ofereça mobiliário com personalidade, reunindo inovação, artesania e sofisticação em cada peça. Daniela Ferro, designer da Franccino, comenta que seu processo de criação é fluído.

— Acho que o papel do designer é fazer essa ponte entre o consumidor, o empreendedor, o lojista e o fabricante. Negociar todos os detalhes e construir a peça em conjunto.

Movidos pela paixão

Mais do que produzir mobiliário, a Franccino dedica-se a desenvolver ambientes e experiências, imprimindo em cada detalhe das peças o compromisso com a excelência, a valorização do design brasileiro e o prazer de criar móveis que atravessam gerações.

O sócio-diretor Isaac Francino, ressalta:

— Completar 25 anos e inaugurar nossa primeira loja no Rio Grande do Sul é um marco muito significativo para a Franccino e para a nossa família. Construímos essa trajetória com muita dedicação à indústria, ao design e às pessoas que fazem parte da empresa. O mais gratificante é chegar a um estado onde muitos arquitetos já conheciam e valorizavam o nosso trabalho. A nova loja representa justamente essa aproximação: estar presente, de forma definitiva, em um mercado que há muito tempo já fazia parte da nossa história.