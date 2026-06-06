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Conheça espaço em Porto Alegre que reúne móveis assinados por designers brasileiros 

Casa de Alessa apresenta seleção de peças assinadas que refletem inovação e identidade nacional 

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Victória Armando

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