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Marca de roupas realiza desfile em meio ao trânsito de Porto Alegre

Iniciativa da Michele Tricot fomenta contraste entre o caos urbano e a necessidade de desacelerar a rotina

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