Marca de roupas realiza desfile em meio ao trânsito de Porto Alegre

Nova coleção explora a dualidade entre os refúgios físico e emocional. Clara Beatriz / Estúdio Ovo

Em 22 de abril, a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, se transformou em uma passarela de moda a céu aberto. Em meio ao congestionamento intenso, a marca de roupas Michele Tricot apresentou peças da nova coleção Outono-Inverno, que segue o conceito “Interior: o caminho de volta”, explorando a dualidade entre os refúgios físico e mental – representados pela calmaria longe dos grandes centros e pelo autoconhecimento, respectivamente.

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— Tudo começou com um trânsito incomum na nossa cidade, que nos despertou um insight: e se usássemos o caos urbano como palco para o nosso refúgio? Assim nasceu o desfile-manifesto. A escolha de desfilar entre carros em um grande centro teve um propósito claro: impactar quem está na correria e mostrar que o interior, tanto geográfico quanto emocional, é o verdadeiro destino.

O objetivo foi criar um choque visual para provar que a calmaria pode, sim, ocupar o lugar do caos — explica a social media e produtora de moda da Michele Tricot, Suzan Natália Haas.

Nesta entrevista, Suzan, que foi a idealizadora do desfile, fala sobre a proposta e os impactos da ação.

Como o conceito “Interior: o caminho de volta” orientou a criação da coleção e o formato do desfile?

Mais que uma coleção, é um convite à pausa. As peças traduzem o refúgio emocional em texturas táteis, tons naturais e o visual acolhedor do handmade, enquanto o desfile rompeu a lógica das passarelas tradicionais.

Ao se manifestar no meio do caos urbano, a marca personificou a dualidade entre a pressa externa e a necessidade vital de olhar para dentro, transformando o lançamento em um manifesto vivo sobre o tempo.

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O desfile foi marcado pelo contraste entre o caos urbano e a proposta de desaceleração. Qual reflexão isso provocou no público?

O desfile funcionou como um espelho do cotidiano: as reações das pessoas foram desde o encantamento e o registro fotográfico até a indiferença de quem está mentalmente exausto. Esse contraste provocou a reflexão sobre o quanto estamos ausentes de nós mesmos na correria. A verdadeira mensagem se consolida agora, nas redes sociais, onde o público pode digerir a intervenção com calma e entender que a marca não propôs apenas uma roupa, mas um resgate do tempo e do autoconhecimento como forma de resistência ao caos.

Como foram escolhidas as peças Outono-Inverno apresentadas no desfile?

No desfile, apresentamos uma curadoria de um sexto da nossa coleção Outono-Inverno, selecionando peças que sintetizam o conceito de acolhimento. Priorizamos texturas que convidam ao toque, como o jacquard rico em detalhes e os pontos vazados que trazem uma delicadeza artesanal. Essas peças foram escolhidas por representarem o equilíbrio perfeito entre a tradição do tricot e a modelagem contemporânea que busca o bem-estar da mulher real.

Como a coleção dialoga com a proposta de valorizar mulheres reais e diferentes perfis de corpo?

A coleção dialoga com as mulheres reais por meio do conceito de acolhimento. Quando pensamos em modelagens que envolvem como um abraço, o objetivo é que a roupa se adapte ao corpo, e não o contrário.

Valorizamos diferentes perfis ao priorizar o conforto e a liberdade de movimento, criando peças que respeitam as curvas e as histórias de cada mulher, permitindo que elas se sintam pertencentes e seguras em sua própria pele.

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Por que o discurso focado em refúgio emocional e autoconhecimento também se conecta com a mulher que a Michele Tricot busca representar?

A mulher que a Michele Tricot representa é plural em idade e biotipo, mas compartilha um desafio comum: a exaustão mental do mundo moderno. Entendemos que essa mulher busca mais do que vestuário, procurando um respiro.