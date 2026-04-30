Marca de roupas realiza desfile em meio ao trânsito de Porto Alegre

Em 22 de abril, a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, se transformou em uma passarela de moda a céu aberto. Em meio ao congestionamento intenso, a marca de roupas Michele Tricot apresentou peças da nova coleção Outono-Inverno, que segue o conceito “Interior: o caminho de volta”, explorando a dualidade entre os refúgios físico e mental – representados pela calmaria longe dos grandes centros e pelo autoconhecimento, respectivamente.
— Tudo começou com um trânsito incomum na nossa cidade, que nos despertou um insight: e se usássemos o caos urbano como palco para o nosso refúgio? Assim nasceu o desfile-manifesto. A escolha de desfilar entre carros em um grande centro teve um propósito claro: impactar quem está na correria e mostrar que o interior, tanto geográfico quanto emocional, é o verdadeiro destino.
O objetivo foi criar um choque visual para provar que a calmaria pode, sim, ocupar o lugar do caos — explica a social media e produtora de moda da Michele Tricot, Suzan Natália Haas.
Nesta entrevista, Suzan, que foi a idealizadora do desfile, fala sobre a proposta e os impactos da ação.
Como o conceito “Interior: o caminho de volta” orientou a criação da coleção e o formato do desfile?
Mais que uma coleção, é um convite à pausa. As peças traduzem o refúgio emocional em texturas táteis, tons naturais e o visual acolhedor do handmade, enquanto o desfile rompeu a lógica das passarelas tradicionais.
Ao se manifestar no meio do caos urbano, a marca personificou a dualidade entre a pressa externa e a necessidade vital de olhar para dentro, transformando o lançamento em um manifesto vivo sobre o tempo.
O desfile foi marcado pelo contraste entre o caos urbano e a proposta de desaceleração. Qual reflexão isso provocou no público?
O desfile funcionou como um espelho do cotidiano: as reações das pessoas foram desde o encantamento e o registro fotográfico até a indiferença de quem está mentalmente exausto. Esse contraste provocou a reflexão sobre o quanto estamos ausentes de nós mesmos na correria. A verdadeira mensagem se consolida agora, nas redes sociais, onde o público pode digerir a intervenção com calma e entender que a marca não propôs apenas uma roupa, mas um resgate do tempo e do autoconhecimento como forma de resistência ao caos.
Como foram escolhidas as peças Outono-Inverno apresentadas no desfile?
No desfile, apresentamos uma curadoria de um sexto da nossa coleção Outono-Inverno, selecionando peças que sintetizam o conceito de acolhimento. Priorizamos texturas que convidam ao toque, como o jacquard rico em detalhes e os pontos vazados que trazem uma delicadeza artesanal. Essas peças foram escolhidas por representarem o equilíbrio perfeito entre a tradição do tricot e a modelagem contemporânea que busca o bem-estar da mulher real.
Como a coleção dialoga com a proposta de valorizar mulheres reais e diferentes perfis de corpo?
A coleção dialoga com as mulheres reais por meio do conceito de acolhimento. Quando pensamos em modelagens que envolvem como um abraço, o objetivo é que a roupa se adapte ao corpo, e não o contrário.
Valorizamos diferentes perfis ao priorizar o conforto e a liberdade de movimento, criando peças que respeitam as curvas e as histórias de cada mulher, permitindo que elas se sintam pertencentes e seguras em sua própria pele.
Por que o discurso focado em refúgio emocional e autoconhecimento também se conecta com a mulher que a Michele Tricot busca representar?
A mulher que a Michele Tricot representa é plural em idade e biotipo, mas compartilha um desafio comum: a exaustão mental do mundo moderno. Entendemos que essa mulher busca mais do que vestuário, procurando um respiro.
Nossa coleção se conecta com ela ao oferecer um refúgio emocional em forma de roupa. Através de peças que abraçam e acolhem, propomos que o ato de se vestir seja o primeiro passo para o autoconhecimento, incentivando-a a pausar, olhar para dentro e resgatar sua essência.