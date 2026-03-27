Tricô é uma das grandes tendências para o Outono-Inverno 2026

Michele Tricot foca dualidade entre refúgios físico e emocional Michele Tricot / Divulgação

Recém-lançada, a nova coleção Outono-Inverno 2026 da marca gaúcha Michele Tricot propõe uma pausa no ritmo frenético do dia a dia. Com cores, texturas e modelagens cuidadosamente pensadas, as peças exploram a dualidade entre os refúgios físico e mental, priorizando aspectos que remetem à calmaria longe dos grandes centros e ao autoconhecimento.

– Sob o nome “Interior: o caminho de volta”, a coleção é um manifesto sobre desconectar-se do digital para reconectar-se com o que sentimos e com quem realmente somos – explica a social media e produtora de moda da Michele Tricot, Suzan Natália Haas.

Tricô como protagonista

De acordo com Suzan, o tricô é o grande protagonista da temporada Outono-Inverno deste ano, já que a principal tendência é o “knitwear com intenção”. Diante desse cenário, texturas complexas e modelagens diferenciadas elevam o material ao status de luxo.

– Além de quentinho, aconchegante e confortável, o tricô é sofisticado e garante elegância para os looks. Visualmente, as tramas, sejam tranças, sejam jacquards ou pontos vazados, trazem uma riqueza de textura que combina com a sobriedade do Outono-Inverno. Ele preenche o look, trazendo volume e profundidade que tecidos leves de verão não conseguem entregar – afirma a profissional.

Cores e texturas

As cores e texturas também foram selecionadas de acordo com o propósito da nova coleção, promovendo a sensação de calmaria, pertencimento e reconexão.

Os tons terrosos são os grandes destaques da temporada, sendo o marrom a principal aposta. Famosa por sempre explorar uma ampla cartela de cores, a marca também adicionou peças em tonalidades quentes (como vermelho, laranja e bordô) e frias (como azul e verde) à linha.

– Em relação às texturas, apostamos em pontos grossos, vazados e tridimensionais, que trazem aconchego e um toque artesanal. Também trouxemos forte o retorno dos jacquards clássicos, como losango, xadrez, animal print e flores. Já para as peças com pontos lisos ou sutis, o destaque ficou na escolha dos fios com toque peludinho aveludado – afirma Suzan.

A especialista ressalta que, para garantir uma experiência sensorial diferenciada, com toque macio e aconchegante, os fios utilizados para produzir as peças foram escolhidos a dedo pela sócia-proprietária e estilista da marca Michele Arend.

Modelagens variadas

A Michele Tricot veste mulheres de todas as idades. Focadas em fluidez e liberdade de movimentos, as peças da nova coleção são bem divididas e pensadas para todos os tipos físicos.

– Os comprimentos mais vistos em saias e vestidos são o midi e o longo, com cortes que valorizam a silhueta de forma elegante, sem marcar. Capas, blusas e casacos, por sua vez, trazem em sua maioria modelagens contemporâneas, sendo amplas e fluidas. Já as calças são tradicionais na marca e se fazem presentes em todas as coleções, sendo desejadas o ano todo – destaca a social media e produtora de moda.

Com a volta das túnicas como tendência, a Michele Tricot também optou por incluir leggings caneladas (com e sem pezinho) na coleção “Interior: o caminho de volta”.

Dicas para combinar looks com tricô no Outono-Inverno

Uma das grandes paixões da marca gaúcha é o estilo monocromático que explora texturas. Por isso, as peças combinam entre si, permitindo criar conjuntos práticos e versáteis.