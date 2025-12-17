Saiba como montar combinações com tricot no verão 

Conjunto com calça boho vazada, kimono vazado maxi e regata canelada da Michele Tricot traz leveza para o verão. Michele Tricot / Reprodução

Muito além de suéteres, o tricot é uma das apostas das fashionistas quando se trata de montar combinações para o verão. Com uma modelagem que varia entre pontos abertos e fechados, as peças costumam chamar a atenção por trazer conforto e liberdade para os movimentos. Com isso em mente, a marca de roupas gaúcha Michele Tricot, que utiliza fibras naturais – como o algodão – para trazer maior conforto, separou cinco formas de montar o guarda-roupa durante as altas temperaturas.

Blusas para o dia a dia

Os croppeds em tricot, assim como os modelos de blusas sem manga, são opções práticas para o calor gaúcho. As peças funcionam bem com shorts, saias fluidas ou calças de cintura alta, criando combinações frescas que facilitam o dia e reduzem o desconforto térmico. Por isso, as peças são uma aposta para rotinas de trabalho, passeios no fim da tarde e até almoços ao ar livre.

Saias para diferentes ocasiões

As saias de tricot costumam aparecer em versões rendadas, plissadas e em malhas finas. Dessa forma, elas servem tanto para os momentos casuais, quanto para ocasiões que exijam mais formalidade. Quando combinadas com blusas delicadas – como croppeds estruturados ou blusas ombro a ombro – os modelos podem criar um look sofisticado e, ao mesmo tempo, arejado.

Conjuntos artesanais

Para os fashionistas, a moda artesanal está fortemente associada ao verão, pois se adapta a uma variedade de ocasiões, desde um passeio à beira-mar até eventos mais formais, como jantares e aniversários. Por esse motivo, os conjuntos em tricot ganham destaque na estação. Eles exploram a combinação de cores, texturas ou pontos semelhantes, o que contribui para a criação de looks que unem leveza e elegância.

Calças e bermudas leves

O guarda-roupa de verão pode ter um espaço reservado para calças e bermudas durante a estação. Produzidas com pontos mais abertos, as versões mais amplas, como pantalonas e bermudas de caimento solto, costumam atrair quem busca praticidade nos dias quentes, já que funcionam tanto com blusas de manga curta ou regatas básicas.

Acessórios em tricot

Saídas de banho, faixas de cabelo, chapéus, biquínis e até bolsas de mão estruturadas em fios mais firmes ajudam a adicionar textura e cores ao visual. Em fios naturais e tramas abertas, esses acessórios funcionam bem para quem deseja incluir um toque artesanal discreto, mas cheio de estilo.