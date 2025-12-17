Assinatura revoluciona o cuidado com os fios brancos

Assinatura inclui retoque de raiz e escova em todas as visitas. Andrews Macchi / Divulgação

Aceitar os cabelos brancos nem sempre é simples. Para muitas mulheres, eles surgem antes do esperado e exigem cuidados que raramente se encaixam no ritmo da vida real. Entre trabalho, família, compromissos e a vontade de manter a aparência em dia, lidar com a raiz que cresce rápido acaba se tornando um desafio constante. Mesmo quem busca soluções caseiras ou tenta alternativas mais baratas percebe que o resultado influencia diretamente na autoestima, principalmente quando a cobertura desejada não é alcançada.

Percebendo que muitas clientes chegavam ao salão com a mesma sensação de desgaste e frustração, Andrews Macchi decidiu desenvolver um formato que acompanhasse o dia a dia delas – e não o contrário. Assim nasceu o Clube da Cor, uma assinatura pensada para permitir retoques frequentes, com cobertura profissional e escova incluída em todas as visitas. Em pouco mais de dois meses, mais de 100 mulheres já aderiram ao modelo, que vem conquistando espaço por unir praticidade, acolhimento e uma cor sempre em dia.

Em entrevista, o fundador explica como o projeto começou e por que tem despertado tanto interesse entre mulheres que buscam praticidade, bem-estar e pertencimento.

Como nasceu a ideia do Clube da Cor?

O Clube da Cor nasceu depois de anos ouvindo minhas clientes falarem do incômodo dos fios brancos. Muitas tentavam resolver sozinhas, comprando tintas erradas, manchando o cabelo e perdendo a autoestima. Eu via mulheres que só vinham ao salão quando já estavam no limite emocional. Percebi que faltava um serviço prático, rápido e realmente especializado para esse público. O clube foi criado justamente para organizar esse caminho e entregar um cuidado contínuo, com cor bem construída e resultado consistente. No fim, surgiu o desejo de devolver segurança e bem-estar a quem passava mais tempo com os brancos aparecendo do que gostaria.

Por que você acredita que as mulheres com cabelos brancos foram deixadas de lado pela indústria da beleza?

A indústria sempre reforçou um padrão muito jovem, com mechas e cabelos longos. O público que convive com o grisalho ficou sem referência e sem profissionais especializados para resolver esse problema. Faltam informação, acolhimento e coloristas preparados para criar cor de verdade. O que fazemos é trazer luz e mostrar que elas não precisam enfrentar isso sozinhas.

Por que criar um modelo de assinatura ilimitada?

Tentei vários formatos tradicionais, mas nenhum resolvia o problema real das mulheres. Com o ilimitado, elimino barreiras como preço, frequência e segurança no resultado. A proposta é ser transparente: é um valor fixo para vir quantas vezes quiser. Quanto mais a cliente utiliza, mais vantajoso fica. Quando elas experimentam, percebem que é real.

Quais relatos confirmam que esse conceito precisava existir?

Um dos relatos que mais me marcou foi o de uma cliente que passou dois anos sem sair de casa por causa da depressão. O que a fez retomar a rotina foi o Clube da Cor. Ela contou que precisava daquele incentivo para se olhar diferente. Recebo mensagens de outras cidades e até de outros estados. Mas o maior sinal de que funciona é a indicação. Tem pessoa que já trouxe seis ou sete novas assinantes. Isso só acontece quando há transformação de verdade.

Como vocês garantem qualidade mesmo com a alta demanda?

Somos obcecados por padronização. Todos os profissionais usam os mesmos processos, as mesmas colorações e passam por treinamentos constantes. Registramos o histórico de cada mulher para replicar o resultado. E estamos ampliando equipe e horários para atender todo mundo. Resultado só vem com técnica, processo e propósito.

Qual é a maior transformação que o Clube da Cor traz para essas mulheres?

A maior mudança é o sentimento de pertencimento. Muitas mulheres percebem que agora têm um espaço feito para elas, onde são recebidas com atenção e cuidado. A autoestima responde quase de imediato. Chegam mais quietas e saem sorrindo, com brilho no cabelo e no olhar. Quando o branco deixa de ser um problema, volta também a sensação de estar pronta para tudo: trabalho, família, fotos, vida.

Assinatura que renova autoestima