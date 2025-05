Faltando poucos dias, sapatos são uma forte aposta de presente para mães

Campanha “Amar é estar presente” reforça relação entre mães e filhas. PICCADILLY / Divulgação

No próximo domingo, 11 de maio, será o Dia das Mães, uma data que merece ser celebrada de um jeito único. Para quem ainda não comprou o presente, dá tempo de adquirir um mimo e fortalecer a conexão com essas mulheres tão especiais.

Para a data, a marca de calçados PICCADILLY quer relembrar, em uma ação especial, que “Amar é estar presente”. Apesar da correria do dia a dia, é possível demonstrar carinho, dedicação e afeto mesmo à distância. Um presente delicado sempre é uma forma marcante de estar mais perto de quem realmente importa.



Os calçados, em especial, são ótimas opções para acompanhar sua mãe em todos os momentos, principalmente aqueles que unem conforto, estilo e versatilidade. Seja uma bota elegante, um tênis moderno ou uma sandália delicada, cada passo será um lembrete da relação única entre mãe e filha.

Pensando no que faz cada uma delas ser excepcional, a PICCADILLY reuniu algumas opções de presentes perfeitos para os diferentes tipos de mães. Dessa forma, as filhas podem conhecer sapatos que combinem com os gostos dessas pessoas tão especiais – e ainda se apaixonar por um modelo para si.

Mães modernas

Conforto e estilo já são marca registrada dos modelos PICCADILLY. Agora, a versatilidade dos calçados busca se encaixar aos gostos de diferentes tipos de mulheres. Para as mais modernas, por exemplo, a Sandália Sol Anabela Médio Militar (R$ 239,90) é um ótimo mimo.

O salto anabela garante mais estabilidade, enquanto a palmilha anatômica e o super amortecimento proporcionam conforto duradouro. Com um solado super aderente, a sandália é ideal para quem passa o dia todo em movimento.

Outra opção muito moderna é o Tênis Beatriz Anabela Médio Ouro (R$ 329,90). Com design flexível e super leve, combinado a um acabamento de super amortecimento, oferece conforto prolongado. O toque dourado da peça acrescenta um brilho discreto, que vai muito bem com calças de alfaiataria ou looks mais casuais.

Bota Chelsea Fabiana Salto Médio transita entre diversas ocasiões. PICCADILLY / Divulgação

Um par de botas não pode faltar no armário de uma mãe moderna – e a Bota Chelsea Fabiana Salto Médio Preto (R$ 399,90) é a opção perfeita. O calçado tem salto médio e design atemporal, que possibilita transitar entre o trabalho e o happy hour, ficando perfeito em diversas ocasiões.

Mães clássicas

Os modelos preto e branco são elegantes e atemporais. As mães clássicas podem apostar no Slingback Taci Salto Médio Off White com Preto (R$ 239,90). Com um salto bloco, o modelo garante estabilidade e conforto para o dia inteiro. O design moderno é ótimo para compor looks com vestidos ou calças. Por ser tão confortável, é uma opção interessante para quem passa horas em pé.

As mães clássicas também podem se apaixonar pelo Scarpin Irene Salto Alto Nude Claro (R$ 249,90). O sapato oferece um visual atemporal, leve e confortável, perfeito para longas horas de uso.

Mães fashionistas

O verde militar é a cor da temporada e dá um toque de modernidade aos calçados. Um dos destaques é o Tamanco Renee Salto Médio Militar (R$ 259,90). Com design fashion e atemporal, oferece acabamento super confortável, palmilha que garante maior estabilidade e solado super aderente – unindo praticidade e elegância.

Outra tendência do ano são os tons terrosos. O Mocassim Gisa Salto Médio Conhaque (R$ 299,90) é a escolha ideal para as fashionistas. O calçado apresenta design sofisticado e tecnologia PICCADILLY MAXI –que estimula a circulação e tem certificação da ANVISA.

As filhas de mães fashionistas também podem apostar nos tênis com brilho. O Tênis SoftStep Salto Anabela Médio Prata (R$ 259,90), por exemplo, é uma opção incrível para looks despojados. Com a tecnologia Soft Step, que amortece impactos em pontos de pressão, este calçado garante conforto o dia todo. O brilho prateado adiciona um toque fashion que se adapta a qualquer ocasião, seja diurna, seja noturna.

Mães sofisticadas

Sapato Estela Salto Médio conta com tecnologia PICCADILLY MAXI. PICCADILLY / Divulgação

Já para as mães que priorizam a sofisticação, a Sandália Flavia Salto Alto Off White (R$ 259,90) é o presente ideal. Com salto fino, tiras delicadas e calce fácil, o sapato oferece praticidade e estilo, com conforto garantido para todos os eventos diários.

Outro modelo que se destaca é o Sapato Estela Salto Médio Pewter (R$ 269,90). O calçado também conta com a tecnologia PICCADILLY MAXI, que se adapta ao formato dos pés e previne dores – como as causadas por joanetes. As filhas podem escolher esse acessório para as mães que prezam pela elegância, porque o tom pewter adiciona um brilho discreto e sofisticado, que combina com diversas ocasiões.

Onde encontrar: nas lojas PICCADILLY do Shopping Iguatemi, Shopping Praia de Belas, Shopping Total, Barra Shopping Sul e Park Shopping Canoas — ou na loja PICCADILLY mais próxima de você.