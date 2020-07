Não se calar Ciclo da violência doméstica é rompido com denúncia, e não com perdão Clipe de cantora gospel que mostra vítima perdoando agressor recebeu uma onda de críticas nas redes e foi reeditado. Como essa reação mostra o quanto a informação e o acolhimento (e, claro, a denúncia) são as formas para se lutar contra toda a violência que vitima mulheres