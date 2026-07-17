Restaurante de Porto Alegre entra no mapa dos melhores do mundo

Os sabores do Capincho surpreendem, com uma cozinha contemporânea que tem na fonte a cultura do pampa. Marcelo Schambeck / Divulgação

Notícia que merece ser muito celebrada: o Capincho, restaurante comandado pelo chef Marcelo Schambeck, pela jornalista Flávia Mu e pelo bartender Fred Müller, em Porto Alegre, acaba de entrar pela primeira vez na lista dos 50 Best Discovery de 2026. É a estreia do Rio Grande do Sul nessa lista mundial que foi divulgada na última quinta-feira (16).

É um feito e tanto para um restaurante que é um dos meus preferidos em Porto Alegre. Os sabores do Capincho surpreendem, com sua cozinha contemporânea que tem na fonte a cultura sulista do pampa, da Mata Atlântica e dos vizinhos Argentina e Uruguai. Marcelo Schambeck faz releituras criativas com ingredientes locais e sazonais que chegam ao prato de formas inesperadas.

O bar de Fred Müller, no andar de cima, é outra atração à parte, com coquetéis autorais que também carregam identidade regional. E Flávia Mu garante que tudo isso aconteça num ambiente que é marcado pelos detalhes e pela hospitalidade de Porto Alegre.

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O Capincho fica na Praça Dr. Maurício Cardoso, 61, no bairro Moinhos de Vento. Funciona de terça a sexta das 19h às 22h30min, e aos sábados também no almoço, das 12h30min às 15h. Reservas pelo WhatsApp (51) 99482-1042. O perfil nas redes sociais é @capinchorestaurante.

Chef Marcelo Schambeck se destaca pelas releituras criativas com ingredientes locais e sazonais. Roberta Gewehr / Divulgação

Doces e história em Pelotas

A Fenadoce é um dos eventos que têm meu coração. Acontece em Pelotas, na Costa Doce do nosso RS, e traz consigo além de muitos sabores, a potência da nossa metade sul do Estado que ainda precisamos contar e conhecer mais.

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A feira vai até 2 de agosto e reúne a tradição doceira reconhecida nacional e internacionalmente, e que tem raízes também no ciclo da produção do charque na cidade. Uma história construída a muitas mãos: africanas, europeias e indígenas.

Hoje, a produção de carne na região é de alta qualidade também, abastecendo não só consumidores gaúchos, mas por todo o Brasil. Então vale visitar também o Salão da Carne, iniciativa do Sebrae RS que chega à segunda edição dentro da feira. A proposta é aproximar consumidores da cadeia produtiva da carne gaúcha, com frigoríficos, agroindústrias, especialistas e chefs em uma programação que inclui oficinas gastronômicas com o Senac Pelotas, degustações e atividades para crianças.

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Confere a programação pelo site, onde é possível comprar os ingressos online. E se quiser acompanhar meu roteiro por Pelotas (que amo!), me segue no @SaraBodowsky.

Na feira que vai até 2 de agosto, a tradição doceira se mostra uma das potências da nossa Metade Sul. Rafael Takaki / Divulgação

Sabores de Canela tem formato novo

O Festival Sabores de Canela acontece esse ano de 2 a 7 de setembro com uma novidade: além dos restaurantes participantes, o evento ganha uma estrutura especial na Praça João Corrêa, no coração da cidade.

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São cerca de 500 m² com 16 estandes, 12 restaurantes, área kids e entrada gratuita. O Festival é democrático e com preços acessíveis – nessa edição, pratos salgados custarão R$ 48 e doces, R$ 28. Os pratos são criados com ingredientes regionais como pinhão, queijo serrano, cogumelos, erva-mate e chocolate.