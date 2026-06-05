Gramado celebra produtos de origem brasileira

Gramado reúne produtos com Indicação Geográfica de várias regiões do Brasil. Divulgação / Divulgação

Já fui ao Connection Terroirs em duas edições e esse ano estou lá outra vez. É um evento que faz muito sentido para quem ama gastronomia, turismo e cultura. De 10 a 13 de junho, Gramado reúne produtos com Indicação Geográfica de várias regiões do Brasil em uma feira a céu aberto na Rua Coberta e arredores (imperdível, saio sempre carregada de sabores), com palestras e painéis no Palácio dos Festivais.

A Indicação Geográfica é uma certificação que reconhece que determinado produto tem origem, qualidade ou características únicas ligadas ao lugar onde é produzido. Para o turismo, é tipo um “cartão de visitas” do lugar para o visitante.

A programação inclui degustações guiadas de vinhos, cafés, queijos e cacau direto dos produtores, oficinas com chefs renomados e uma Arena Café dedicada aos melhores cafés especiais do Brasil. Tudo com produtos do RS e do Brasil que têm origem e história.

E esse ano tem novidade: você pode provar pratos exclusivos, feitos com esses produtos certificados. O projeto “Tem IG no Prato” rola de 8 a 22 de junho, onde restaurantes participantes criam receitas trazendo a identidade e a história do território de onde vêm os ingredientes e oferecem para o público. Mais informações e lista dos restaurantes participantes em connectionexperience.com.br.

Café raiz na Serra

Caffé Della Nonna fica na zona rural. Divulgação / Divulgação

E já que o papo da coluna começou por Gramado, vamos seguir por lá. Já falei desse lugar aqui na coluna e volto a falar porque vale muito! O Caffé Della Nonna fica na zona rural, em Linha Bonita, distante uns vinte minutinhos do centro da cidade.

E o que eles servem lá é uma refeição da colônia de verdade: pão caseiro assado no forno a lenha pela nonna Zulmira Foss, salames, linguiças, queijos, conservas, café, leite, suco de uva, chá e vinho colonial, além daqueles doces que mexem com as memórias de quem andou pelo interior na infância. A família é de origem italiana e, inclusive, te recebe com música, o que torna a experiência ainda mais emocionante.

O café funciona com reserva e faz parte do Roteiro Raízes Coloniais (@raizescoloniais), que vale muito conferir porque traz um lado mais rural e antigo de Gramado. E para o Dia dos Namorados, tem promoção especial: nos dias 12 e 13 de junho, o café colonial sai por R$ 99,90 por pessoa (o valor normal é R$ 129,90), com reserva antecipada mediante pagamento de 50% do valor.

Para reservar, o contato é pelo (54) 99968-3395 ou pelo Instagram @caffedellanonna. E tem um vídeo fixado no @RoteirodaSara para você ver mais!

Até julho!

Nas próximas três semanas, a coluna entra em pausa – e eu, em férias! Mas em julho eu volto com muita novidade! Vou sentir falta de vocês, leitores, porque esse contato é sempre muito especial para mim.

Mas pode deixar que nas férias vou aproveitar para descobrir lugares novos, experimentar produtos, vivenciar experiências e, claro, acumular muitas dicas bacanas para trazer aqui. Turismo, gastronomia, iniciativas que valem a pena conhecer: tudo isso volta em julho, com histórias fresquinhas para dividir com vocês.